Advertisement

لبنان

كلمة لأمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم

Lebanon 24
02-12-2025 | 10:37
A-
A+
Doc-P-1450037-639002940331670749.png
Doc-P-1450037-639002940331670749.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُلقي الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم كلمة خلال مهرجان "نَجيع ومِدادٌ" الذي يقيمه "الحزب"، عند الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مهرجان "أجيال السيد" الكشفي
lebanon 24
02/12/2025 19:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في الاحتفال التأبيني للقيادي هيثم طبطبائي ورفاقه
lebanon 24
02/12/2025 19:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: طبطبائي ترك بصمة مهمة في مرحلة تاريخية حسّاسة
lebanon 24
02/12/2025 19:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... رسالة بخطّ اليدّ من أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
lebanon 24
02/12/2025 19:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24

نعيم قاسم كلمة

الأمين العام

نعيم قاسم

حزب الله

قاسم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-12-02
12:34 | 2025-12-02
12:19 | 2025-12-02
12:18 | 2025-12-02
11:50 | 2025-12-02
11:42 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24