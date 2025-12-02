أحمد غادر ولم يعُد..هل من يعرف عنه شيئًا؟

Advertisement

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود:الأحمد (مواليد عام 2006، سوري)الذي غادر بتاريخ 6-10-2025، منزله الكائن في حيّ التّنك – الكولا، متوجهًا إلى محلّة المونتي – المنصوريّة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة في وحدة شرطة على الرّقم: 790715-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.