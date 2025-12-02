Advertisement

لبنان

أحمد غادر ولم يعُد..هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
02-12-2025 | 10:56
Doc-P-1450044-639002951698479877.jpg
Doc-P-1450044-639002951698479877.jpg photos 0
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
أحمد جمال الأحمد (مواليد عام 2006، سوري)
الذي غادر بتاريخ 6-10-2025، منزله الكائن في حيّ التّنك – الكولا، متوجهًا إلى محلّة المونتي فيردي – المنصوريّة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت على الرّقم: 790715-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
