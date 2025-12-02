19
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أحمد غادر ولم يعُد..هل من يعرف عنه شيئًا؟
Lebanon 24
02-12-2025
|
10:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة
القضاء
المختص، صورة المفقود:
Advertisement
أحمد جمال
الأحمد (مواليد عام 2006، سوري)
الذي غادر بتاريخ 6-10-2025، منزله الكائن في حيّ التّنك – الكولا، متوجهًا إلى محلّة المونتي
فيردي
– المنصوريّة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة
الرملة البيضاء
في وحدة شرطة
بيروت
على الرّقم: 790715-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
مواضيع ذات صلة
إبن الـ15 عاماً غادر منزل ذويه منذ أسبوع ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
Lebanon 24
إبن الـ15 عاماً غادر منزل ذويه منذ أسبوع ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
02/12/2025 19:57:46
02/12/2025 19:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد خرج ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
Lebanon 24
محمد خرج ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
02/12/2025 19:57:46
02/12/2025 19:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم صورة مفقود... هل تعرفون عنه شيئاً؟
Lebanon 24
تعميم صورة مفقود... هل تعرفون عنه شيئاً؟
02/12/2025 19:57:46
02/12/2025 19:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أحلام غادرت منزل جدّتها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
Lebanon 24
أحلام غادرت منزل جدّتها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
02/12/2025 19:57:46
02/12/2025 19:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرملة البيضاء
الرملة البيضا
شعبة العلاقات
أحمد جمال
المنصوري
القضاء ا
منصوري
أحمد ج
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو: فجوة تمويل خطيرة.. تعليم لبنان على حافة الهاوية؟
Lebanon 24
بالفيديو: فجوة تمويل خطيرة.. تعليم لبنان على حافة الهاوية؟
12:42 | 2025-12-02
02/12/2025 12:42:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وجود عمال داخله.. حريق يلتهم معملا في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
معلومات عن وجود عمال داخله.. حريق يلتهم معملا في لبنان (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أورتاغوس في بيروت غداً... وهذا جدول أعمالها!
Lebanon 24
أورتاغوس في بيروت غداً... وهذا جدول أعمالها!
12:19 | 2025-12-02
02/12/2025 12:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان.. ماذا قال الرئيس سليمان؟
Lebanon 24
عن زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان.. ماذا قال الرئيس سليمان؟
12:18 | 2025-12-02
02/12/2025 12:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. طلب يد حبيبته أمام الآلاف خلال القداس الإلهي (فيديو)
Lebanon 24
في بيروت.. طلب يد حبيبته أمام الآلاف خلال القداس الإلهي (فيديو)
11:50 | 2025-12-02
02/12/2025 11:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فور وصوله إلى روما... هذا أوّل ما قام به البابا بشأن لبنان (فيديو)
Lebanon 24
فور وصوله إلى روما... هذا أوّل ما قام به البابا بشأن لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير إسرائيليّ: هذا ما أبلغته إلى أورتاغوس بشأن لبنان
Lebanon 24
وزير إسرائيليّ: هذا ما أبلغته إلى أورتاغوس بشأن لبنان
08:06 | 2025-12-02
02/12/2025 08:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:42 | 2025-12-02
بالفيديو: فجوة تمويل خطيرة.. تعليم لبنان على حافة الهاوية؟
12:34 | 2025-12-02
معلومات عن وجود عمال داخله.. حريق يلتهم معملا في لبنان (فيديو)
12:19 | 2025-12-02
أورتاغوس في بيروت غداً... وهذا جدول أعمالها!
12:18 | 2025-12-02
عن زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان.. ماذا قال الرئيس سليمان؟
11:50 | 2025-12-02
في بيروت.. طلب يد حبيبته أمام الآلاف خلال القداس الإلهي (فيديو)
11:42 | 2025-12-02
أميركا تعلّق على زيارة البابا إلى لبنان
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 19:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 19:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 19:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24