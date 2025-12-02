19
لبنان
بعد انتهاء القداس... هكذا يبدو المشهد في واجهة بيروت البحريّة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-12-2025
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إنتهاء
القداس الإلهي
في واجهة
بيروت
البحريّة، ومُغادرة
البابا لاوون الرابع عشر
لبنان
إلى
روما
، بدأ العمل على توضيب الكراسي، وتفكيك المذبح والشاشات الكبيرة.
وحصل "
لبنان 24
" على صورة تُوثّق وضع الكراسي على متن شاحنات صغيرة، بعد خلو الواجهة البحريّة من المشاركين في القداس.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
