لبنان

بعد انتهاء القداس... هكذا يبدو المشهد في واجهة بيروت البحريّة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
02-12-2025 | 10:54
بعد إنتهاء القداس الإلهي في واجهة بيروت البحريّة، ومُغادرة البابا لاوون الرابع عشر لبنان إلى روما، بدأ العمل على توضيب الكراسي، وتفكيك المذبح والشاشات الكبيرة.
وحصل "لبنان 24" على صورة تُوثّق وضع الكراسي على متن شاحنات صغيرة، بعد خلو الواجهة البحريّة من المشاركين في القداس.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

