18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد زيارة البابا... بيان من إدارة مرفأ بيروت وهذا ما جاء فيه
Lebanon 24
02-12-2025
|
11:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدمت إدارة مرفأ
بيروت
بالشكر والتقدير للبابا لاوون الرابع عشر على زيارته للمرفأ، وذلك في بيان جاء فيه: "تشرفت إدارة واستثمار مرفأ بيروت بزيارة قداسة الحَبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر، في محطة حملت المعنى الحقيقي لرسالة "طوبى لفاعلي السلام" بكل ما تجسده من رجاء ومحبة، حيث أقام قداسته الصلاة الصامتة على أرواح
شهداء
انفجار الرابع من آب، في لحظة استثنائية تجلت فيها رسائل التطمين والدعم المعنوي لمرفق لم ينكسر رغم التحديات، وظل صامداً رمزاً للحياة والتجدد.
Advertisement
وكان شرفاً لرئيس
مجلس الإدارة
المدير العام
مروان النفّي أن يكون في استقبال قداسة البابا عند وصوله الى مرفأ بيروت، إلى جانب دولة
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام وراعي أبرشية بيروت
المارونية
المطران بولس عبد الساتر، حيث شكل حضور قداسته إشراقة أمل أعادت التأكيد أن القدرة على النهوض ليست حدثاً عابراً، بل مساراً تصنعه الإرادة والإيمان بلبنان أكثر عدلاً وتعافياً.
إن الصلاة الصامتة التي خص بها قداسته المرفأ وأهالي
الشهداء
لم تكن طقساً روحياً فحسب، بل لحظة تأمل عميقة أكدت أن السلام القائم على العدالة يظل حجر الأساس لأي نهضة وطنية. وفي تلك اللحظة الخاشعة، امتزجت دموع قداسته بدموع أهالي الشهداء، كأنها صلاة أخرى كتبت بصمت على وجوه انهكتها الذكرى، فأضفت على المكان رهبة مضيئة تعانق الألم بالايمان. وقد فتحت هذه المحطة باباً واسعاً لاستعادة القوة من الألم، وتحويل الذكرى الى حافز للدفع نحو مستقبل أكثر صلابة وثباتاً.
لقد جسّد هذا الحدث التاريخي التلاقي بين الإيمان والصمود، مثبتاً أن مرفأ بيروت لن يكون مجرد نقطة عبور، بل مركز حياة نابض وأحد أعمدة الرجاء الوطني".
مواضيع ذات صلة
بيان توضيحي من إدارة واستثمار مرفأ بيروت
Lebanon 24
بيان توضيحي من إدارة واستثمار مرفأ بيروت
02/12/2025 22:01:57
02/12/2025 22:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
بيان عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت.. هذه تفاصيله
02/12/2025 22:01:57
02/12/2025 22:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير البابوي باولو بورجيا: زيارة البابا لاوون الرابع عشر ستشمل مرفأ بيروت
Lebanon 24
السفير البابوي باولو بورجيا: زيارة البابا لاوون الرابع عشر ستشمل مرفأ بيروت
02/12/2025 22:01:57
02/12/2025 22:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبوم صور لزيارة البابا لاوون الرابع عشر في مرفأ بيروت
Lebanon 24
ألبوم صور لزيارة البابا لاوون الرابع عشر في مرفأ بيروت
02/12/2025 22:01:57
02/12/2025 22:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
مجلس الإدارة
المدير العام
مجلس الوزراء
المارونية
الماروني
الشهداء
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
من دير الصليب… البابا لاوون يعيد تكريس مفهوم العدالة الاجتماعية
Lebanon 24
من دير الصليب… البابا لاوون يعيد تكريس مفهوم العدالة الاجتماعية
14:30 | 2025-12-02
02/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاشتراكي يجدّد مطالبته القضاء باستئناف تحقيقات انفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين
Lebanon 24
الاشتراكي يجدّد مطالبته القضاء باستئناف تحقيقات انفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين
14:50 | 2025-12-02
02/12/2025 02:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع المؤسسات في صيدا: تستحق المدينة ان تكون عاصمة للثقافة والحوار
Lebanon 24
تجمع المؤسسات في صيدا: تستحق المدينة ان تكون عاصمة للثقافة والحوار
14:39 | 2025-12-02
02/12/2025 02:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن تحذر من بريد إلكتروني يصل المواطنين.. هذا ما يفعله!
Lebanon 24
قوى الأمن تحذر من بريد إلكتروني يصل المواطنين.. هذا ما يفعله!
14:18 | 2025-12-02
02/12/2025 02:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: ترك البابا في قلوب اللبنانيين نفحة رجاء
Lebanon 24
عبد المسيح: ترك البابا في قلوب اللبنانيين نفحة رجاء
14:03 | 2025-12-02
02/12/2025 02:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وجود عمال داخله.. حريق يلتهم معملا في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
معلومات عن وجود عمال داخله.. حريق يلتهم معملا في لبنان (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:30 | 2025-12-02
من دير الصليب… البابا لاوون يعيد تكريس مفهوم العدالة الاجتماعية
14:50 | 2025-12-02
الاشتراكي يجدّد مطالبته القضاء باستئناف تحقيقات انفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين
14:39 | 2025-12-02
تجمع المؤسسات في صيدا: تستحق المدينة ان تكون عاصمة للثقافة والحوار
14:18 | 2025-12-02
قوى الأمن تحذر من بريد إلكتروني يصل المواطنين.. هذا ما يفعله!
14:03 | 2025-12-02
عبد المسيح: ترك البابا في قلوب اللبنانيين نفحة رجاء
14:01 | 2025-12-02
اللبناني يكتشف "صُنع في لبنان" من جديد
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 22:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 22:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 22:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24