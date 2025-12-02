Advertisement

لبنان

أميركا تعلّق على زيارة البابا إلى لبنان

Lebanon 24
02-12-2025 | 11:42
علّقت السفارة الأميركية في بيروت على زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، مؤكدة عبر حسابها على منصة "إكس" أنّه "كان للسفير ميشال عيسى شرف الانضمام إلى لبنان في الترحيب بقداسة البابا لاون الرابع عشر".
وأضافت السفارة أنّ زيارة الحبر الأعظم "تجسّد تقديراً لتاريخ لبنان العريق وثقافته النابضة وروح شعبه الصامدة"، مشيرة إلى أنّها "تنضمّ إلى البابا في العمل من أجل العيش المشترك والسلام في المنطقة".
