Advertisement

لبنان

أورتاغوس في بيروت غداً... وهذا جدول أعمالها!

Lebanon 24
02-12-2025 | 12:19
A-
A+
Doc-P-1450078-639003014096401080.webp
Doc-P-1450078-639003014096401080.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معلومات صحافية، أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ستحطّ في مطار بيروت غداً لتشارك فقط في اجتماع لجنة "الميكانيزم" في الناقورة وتغادر بعدها الأراضي اللبنانية من دون أن تلتقي أي مسؤول سياسي في لبنان
Advertisement
مواضيع ذات صلة
37 بندا على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا واطلاق التدقيق الجنائي في أموال الدعم
lebanon 24
02/12/2025 22:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
44 بندا على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا
lebanon 24
02/12/2025 22:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء الخميس.. وهذا جدول الاعمال
lebanon 24
02/12/2025 22:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء الخميس.. وهذا جدول الاعمال
lebanon 24
02/12/2025 22:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24

مسؤول سياسي

مطار بيروت

اللبنانية

الناقورة

مورغان

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2025-12-02
14:50 | 2025-12-02
14:39 | 2025-12-02
14:18 | 2025-12-02
14:03 | 2025-12-02
14:01 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24