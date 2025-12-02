عبد المسيح: ترك البابا في قلوب اللبنانيين نفحة رجاء

Advertisement

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس": "اختُتمت زيارة قداسة إلى ، تاركًا في قلوب اللبنانيين نفحة رجاء ورسالة محبة وسلام. شكراً لقداسته على حضوره بين شعبٍ يبحث عن قيامة وطنه".