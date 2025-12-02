Advertisement

لبنان

عبد المسيح: ترك البابا في قلوب اللبنانيين نفحة رجاء

Lebanon 24
02-12-2025 | 14:03
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "إكس": "اختُتمت زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، تاركًا في قلوب اللبنانيين نفحة رجاء ورسالة محبة وسلام. شكراً لقداسته على حضوره بين شعبٍ يبحث عن قيامة وطنه".
بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان : زيارة البابا ستمنحنا نفحة من الرجاء وبشكل خاص للشبيبة فيما هناك مَن يستغل الدين لأهداف سياسية وطائفية (mtv)
الراعي: البابا سيحمل إلى اللبنانيين رسالة "رجاء"
مرقص: زيارة البابا حاملة رجاء عظيماً لشعب لبنان
عبدالله: زيارة البابا نافذة رجاء للبنان
البابا لاوون الرابع عشر

أديب عبد المسيح

عبد المسيح

الرابع عشر

المسيح

لبنان

لاوون

بابا

