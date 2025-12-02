Advertisement

لبنان

الاشتراكي يجدّد مطالبته القضاء باستئناف تحقيقات انفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين

Lebanon 24
02-12-2025 | 14:50
ذكّر الحزب التقدميّ الاشتراكيّ بالأسئلة التي طرحها الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط على القضاء مطلع تشرين الثاني الفائت، مطالبًا بمعرفة أين أصبحت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والاغتيالات التي تلت الانفجار وعمل المحقّق العدلي طارق البيطار.
وقالت مفوضية الإعلام: "يُجدّد الحزب التقدميّ الاشتراكيّ دعوته القضاء اللبنانيّ إلى تذليل العقبات أمام استئناف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وصدور القرار الاتهامي ومحاسبة المرتكبين إحقاقًا للعدالة، بدلًا من انتظار العدوّ الإسرائيلي أو الناطق باسم جيشه لإعطاء اللبنانيين دروسًا حول ما يجب أن يفعلوا.
