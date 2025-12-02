الاشتراكي يجدّد مطالبته القضاء باستئناف تحقيقات انفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين

Advertisement

ذكّر الحزب التقدميّ الاشتراكيّ بالأسئلة التي طرحها الوزير والنائب السابق على مطلع تشرين الثاني الفائت، مطالبًا بمعرفة أين أصبحت التحقيقات في انفجار مرفأ والاغتيالات التي تلت الانفجار وعمل المحقّق العدلي .وقالت مفوضية الإعلام: "يُجدّد الحزب التقدميّ الاشتراكيّ دعوته القضاء اللبنانيّ إلى تذليل العقبات أمام استئناف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وصدور القرار الاتهامي ومحاسبة المرتكبين إحقاقًا للعدالة، بدلًا من انتظار العدوّ أو الناطق باسم جيشه لإعطاء اللبنانيين دروسًا حول ما يجب أن يفعلوا.