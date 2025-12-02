إسرائيل تستعدّ لتصعيد عسكري كبير في لبنان.. وهذا ما قدّمته لأورتاغوس

Advertisement

نقلت هيئة البثّ أنّ " تستعدّ لتصعيد عسكري كبير في بسبب استمرار بتعزيز قدراته".وأشارت هيئة البث إلى أنّ "إسرائيل قدّمت للمبعوثة الأميركية ما قالت إنّه أدلّة على استمرار تعاظم قوة حزب الله".