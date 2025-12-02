Advertisement

لبنان

إسرائيل تستعدّ لتصعيد عسكري كبير في لبنان.. وهذا ما قدّمته لأورتاغوس

Lebanon 24
02-12-2025 | 15:03
Doc-P-1450110-639003101726401145.jpg
Doc-P-1450110-639003101726401145.jpg photos 0
نقلت هيئة البثّ الإسرائيلية أنّ "إسرائيل تستعدّ لتصعيد عسكري كبير في لبنان بسبب استمرار حزب الله بتعزيز قدراته". 
وأشارت هيئة البث إلى أنّ "إسرائيل قدّمت للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ما قالت إنّه أدلّة على استمرار تعاظم قوة حزب الله". 
 
مورغان أورتاغوس

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

مورغان

لبنان

