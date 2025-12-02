Advertisement

لبنان

بقرادونيان: رسالة البابا تشبثوا بالأرض وحافظوا على لبنان

Lebanon 24
02-12-2025 | 15:47
A-
A+

Doc-P-1450120-639003125385190091.jpeg
Doc-P-1450120-639003125385190091.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب هاغوب بقرادونيان في منصة "إكس": "رسالة السلام لبابا السلام، تشبّثوا بالأرض، حافظوا على لبنان الرسالة، لبنان العدالة والمساواة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحواط: نأمل أن تكون زيارة البابا رسالة لترسيخ وجود اللبنانيّين في أرضهم
lebanon 24
03/12/2025 01:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: زيارة البابا إلى لبنان تحمل رسالة وطنية فهو يخاطب لبنان واللبنانيين ويُبرز قيمة لبنان ودوره وأنّ له مكانة خاصة لدى البابا والكرسي الرسولي
lebanon 24
03/12/2025 01:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب شبيبة لبنان العربي: حضور البابا رسالة دعم روحي في زمن الأزمات
lebanon 24
03/12/2025 01:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: زيارة البابا رسالة امل وثقة بأن لبنان سينهض من جديد
lebanon 24
03/12/2025 01:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24

هاغوب بقرادونيان

اغوب بقرادونيان

بقرادونيان

قرادونيان

ادون

بابا

دوني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:52 | 2025-12-02
16:30 | 2025-12-02
16:10 | 2025-12-02
15:44 | 2025-12-02
15:41 | 2025-12-02
15:32 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24