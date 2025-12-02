16
رداً على تعزيز "الحزب" قدراته.. إسرائيل تستعد لتصعيد كبير في لبنان
Lebanon 24
02-12-2025
|
23:29
A-
A+
كشفت هيئة البث
الإسرائيلية
ان
إسرائيل
تستعد لتصعيد كبير في
لبنان
وذلك ردا على تعزيز "
حزب الله
" قوته في البلاد.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل قدمت للمبعوثة الأميركية
مورغان أورتاغوس
أدلة على استمرار حزب الله في تعزيز قوته بلبنان، محذرة من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى ردود فعل من الجيش
الإسرائيلي
.
ووفق الهيئة فإن
الولايات المتحدة
تحاول في هذه المرحلة تهدئة الأمور، لكن إسرائيل ترى بأن التصعيد في لبنان "أمر لا مفر منه".
وكانت "القناة الإسرائيلية 13" قد ذكرت، يوم السبت الماضي، أن الجيش الإسرائيلي قدّم خطة لتصعيد الهجمات ضد حزب الله إلى المستوى السياسي.
ووفق القناة، فإنه في "نقاش خاص" مع رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
، قدّم الجيش الإسرائيلية "خطة عملياتية" لتصعيد الهجمات ضد حزب الله.
وجاء في تقييم المؤسسة الدفاعية أنه "لن يرد حزب الله قريبا على تصفية هيثم الطبطبائي، الرجل الثاني في الحزب، ولكن تمّ رصد محاولات تهريب أسلحة إلى لبنان".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تفاصيل الغارة التي استهدفت الطبطبائي، عبر ضربة مفاجئة لشقة في الضاحية الجنوبية دون أي تحذير مسبق، ما يعكس الطابع الاستخباراتي للعملية بعد التحقق من وجوده داخل الموقع.
