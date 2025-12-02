رداً على تعزيز "الحزب" قدراته.. إسرائيل تستعد لتصعيد كبير في لبنان

Advertisement

كشفت هيئة البث ان تستعد لتصعيد كبير في وذلك ردا على تعزيز " " قوته في البلاد.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل قدمت للمبعوثة الأميركية أدلة على استمرار حزب الله في تعزيز قوته بلبنان، محذرة من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى ردود فعل من الجيش .ووفق الهيئة فإن تحاول في هذه المرحلة تهدئة الأمور، لكن إسرائيل ترى بأن التصعيد في لبنان "أمر لا مفر منه".وكانت "القناة الإسرائيلية 13" قد ذكرت، يوم السبت الماضي، أن الجيش الإسرائيلي قدّم خطة لتصعيد الهجمات ضد حزب الله إلى المستوى السياسي.ووفق القناة، فإنه في "نقاش خاص" مع رئيس الوزراء ، قدّم الجيش الإسرائيلية "خطة عملياتية" لتصعيد الهجمات ضد حزب الله.وجاء في تقييم المؤسسة الدفاعية أنه "لن يرد حزب الله قريبا على تصفية هيثم الطبطبائي، الرجل الثاني في الحزب، ولكن تمّ رصد محاولات تهريب أسلحة إلى لبنان".وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تفاصيل الغارة التي استهدفت الطبطبائي، عبر ضربة مفاجئة لشقة في الضاحية الجنوبية دون أي تحذير مسبق، ما يعكس الطابع الاستخباراتي للعملية بعد التحقق من وجوده داخل الموقع.