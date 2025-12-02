كانت متجهة الى حزب الله.. الأمن السوري يحبط عملية تهريب ألغام ويوقف الفاعلين



مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود خالد عباس تكتوك في بيان نشرته : "أحبطت وحداتنا الأمنية محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام الحربية كانت متجهة إلى ، وتم ضبط كامل الشحنة". أحبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود ، محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام التي كانت متجهة إلى بلبنان، وأوقفت أربعة أشخاص متورطين بها، فيما تم تحييد شخص خامس.مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود خالد عباس تكتوك في بيان نشرته : "أحبطت وحداتنا الأمنية محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام الحربية كانت متجهة إلى ، وتم ضبط كامل الشحنة".

وأضاف تكتوك أن "الوحدات المختصة نفذت مداهمة محكمة أسفرت عن ضبط 1250 لغماً حربياً مجهزاً بصواعقه، كانت معدة للتهريب إلى حزب الله في لبنان، كما أُلقي القبض على أربعة من المتورطين، فيما جرى تحييد الشخص الخامس خلال الاشتباكات مع الدوريات".



وأوضح مدير الأمن الداخلي في يبرود أن هذه العملية "جاءت تتويجاً لتحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، أسفرت عن تحديد هوية المتورطين ومراقبتهم حتى وصولهم إلى موقع التهريب في منطقة الجَبّة شمال ريف دمشق".



وبيّن تكتوك أنه "تمت مصادرة المضبوطات بالكامل، وأُحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".



وتبذل الإدارة الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، ومنع تهريب المخدرات والأسلحة، منذ الإطاحة في 8 كانون الأول 2024 بنظام ، بعد 24 عاماً في الحكم.