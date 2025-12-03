لا تحالفات نهائية بعد

Advertisement

تؤكد مصادر محلية في دائرة كسروان-جبيل أن الصورة في الدائرة ما تزال بعيدة عن أي حسم، رغم كل العروض والاتصالات التي تُطرح أمام مختلف الأطراف.فالأجواء الحالية تشير إلى أنّ كل الاحتمالات التحالفية ما زالت مفتوحة، وأن ما يُتداول عن تفاهمات منجزة أو اصطفافات نهائية لا يعكس الواقع الفعلي.وتشدد المصادر على أنّ الحديث عن تضييق الخيارات أو تثبيت تحالفات محددة لا يزال مبكراً وغير دقيق إطلاقاً، لأن النقاشات لم تصل بعد إلى مرحلة القرار، ولأن كل القوى تدرس خياراتها بهدوء قبل الالتزام بأي صيغة نهائية.