لبنان

لا تحالفات نهائية بعد

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
03-12-2025 | 02:15
تؤكد مصادر محلية في دائرة كسروان-جبيل أن الصورة الانتخابية في الدائرة ما تزال بعيدة عن أي حسم، رغم كل العروض والاتصالات التي تُطرح أمام مختلف الأطراف.
فالأجواء الحالية تشير إلى أنّ كل الاحتمالات التحالفية ما زالت مفتوحة، وأن ما يُتداول عن تفاهمات منجزة أو اصطفافات نهائية لا يعكس الواقع الفعلي.
وتشدد المصادر على أنّ الحديث عن تضييق الخيارات أو تثبيت تحالفات محددة لا يزال مبكراً وغير دقيق إطلاقاً، لأن النقاشات لم تصل بعد إلى مرحلة القرار، ولأن كل القوى تدرس خياراتها بهدوء قبل الالتزام بأي صيغة نهائية.




المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

