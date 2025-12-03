طقس الأيام المقبلة... منخفض جوي يقترب من الوصول إلى لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني
، ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بالاجمال بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة منخفضة.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم الاربعاء وتستمر حتى نهار السبت مساء، حيث يتأثر لبنان و الحوض الشرقي
للمتوسط بمنخفض جوي مصدره جنوب غرب تركيا
، فيتحول الطقس إلى متقلب وماطر مع بدء درجات الحرارة إلى الإنخفاض.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت
بين 13 و 21، في طرابلس
بين 10 و 19 درجة وفي زحلة
بين 4 و 14 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.
الخميس:
غائم جزئيا بالاجمال بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة منخفضة.
الجمعة:
قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتقاع اضافي بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها النهارية، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد
الظهر لحدود 50 كم/س، وترتفع نسبة الرطوبة .
السبت:
غائم مع هطول امطار متفرقة خفيفة صباحا حيث من المتوقع ان تشتد ليل السبت / صباح الاحد، وتكون مترافقة مع برق ورعد مع اقتراب وصول المنخفض الجوي، ورياح ناشطة تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية و الجنوبية لتصل الى ما يقارب 75 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود المترين.