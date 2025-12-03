Advertisement

لبنان

طقس الأيام المقبلة... منخفض جوي يقترب من الوصول إلى لبنان

Lebanon 24
03-12-2025 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1450230-639003489995639838.jpeg
Doc-P-1450230-639003489995639838.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بالاجمال بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة منخفضة.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع  ارتفاع بدرجات  الحرارة اليوم الاربعاء  وتستمر حتى نهار السبت مساء، حيث يتأثر لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مصدره جنوب غرب تركيا، فيتحول الطقس إلى متقلب وماطر مع بدء درجات الحرارة إلى الإنخفاض.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول  في بيروت بين 13 و 21، في طرابلس بين 10 و 19 درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  
غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.
الخميس:  
غائم جزئيا بالاجمال بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة منخفضة.
الجمعة:  
قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتقاع اضافي بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها النهارية، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر لحدود 50 كم/س، وترتفع نسبة الرطوبة .
السبت:  
غائم مع هطول امطار متفرقة خفيفة صباحا حيث من المتوقع ان تشتد ليل السبت / صباح الاحد، وتكون مترافقة مع برق ورعد مع اقتراب وصول المنخفض الجوي، ورياح ناشطة تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية و الجنوبية لتصل الى ما يقارب 75 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود المترين.
مواضيع ذات صلة
كيف سيكون طقس لبنان خلال الأيام المقبلة؟ إليكم النشرة الجويّة
lebanon 24
03/12/2025 10:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مُنخفض جويّ يقترب من لبنان... أمطارٌ وانخفاض في الحرارة
lebanon 24
03/12/2025 10:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة إلى إرتفاع... كيف سيكون طقس الأيّام المُقبلة؟
lebanon 24
03/12/2025 10:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس لبنان.. منخفض جوي متقلب وأمطار شمالية اعتباراً من الاثنين
lebanon 24
03/12/2025 10:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

الشمالي

طرابلس

بيروت

من بعد

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:09 | 2025-12-03
03:06 | 2025-12-03
03:03 | 2025-12-03
03:00 | 2025-12-03
02:30 | 2025-12-03
02:15 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24