طقس الأيام المقبلة... منخفض جوي يقترب من الوصول إلى لبنان

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ، ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بالاجمال بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة منخفضة.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم الاربعاء وتستمر حتى نهار السبت مساء، حيث يتأثر لبنان و للمتوسط بمنخفض جوي مصدره جنوب غرب ، فيتحول الطقس إلى متقلب وماطر مع بدء درجات الحرارة إلى الإنخفاض.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بين 13 و 21، في بين 10 و 19 درجة وفي بين 4 و 14 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.الخميس:غائم جزئيا بالاجمال بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة منخفضة.الجمعة:قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتقاع اضافي بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها النهارية، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا الظهر لحدود 50 كم/س، وترتفع نسبة الرطوبة .السبت:غائم مع هطول امطار متفرقة خفيفة صباحا حيث من المتوقع ان تشتد ليل السبت / صباح الاحد، وتكون مترافقة مع برق ورعد مع اقتراب وصول المنخفض الجوي، ورياح ناشطة تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية و الجنوبية لتصل الى ما يقارب 75 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود المترين.