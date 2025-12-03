بعد عملية رصد.. الجيش يوقف أحد المتورطين في إشكال وقع قبل أسبوع في طرابلس

Advertisement

إثر الإشكال الذي وقع قبل أسبوع في منطقة الحارة البرّانية – بين أفراد من العائلة نفسها، وتخلّله إطلاق نار، أقدمت دورية من مخابرات الجيش على توقيف المتورّط الأساسي في الإشكال المدعو "م.أ"، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد تم اقتياد الموقوف لاستكمال التحقيقات اللازمة، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.