لبنان

بعد عملية رصد.. الجيش يوقف أحد المتورطين في إشكال وقع قبل أسبوع في طرابلس

Lebanon 24
03-12-2025 | 01:58
إثر الإشكال الذي وقع قبل أسبوع في منطقة الحارة البرّانية – طرابلس بين أفراد من العائلة نفسها، وتخلّله إطلاق نار، أقدمت دورية من مخابرات الجيش على توقيف المتورّط الأساسي في الإشكال المدعو "م.أ"، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وقد تم اقتياد الموقوف لاستكمال التحقيقات اللازمة، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
 
