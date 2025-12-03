ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن المازوت؟

Advertisement

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 4 آلاف ليرة فيما تراجع سعر المازوت 15 ألف ليرة وارتفع سعر 25 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.464.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.504.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.433.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.109.000 ليرة لبنانية