لبنان

"20 كلغ بطاطا بتساعد"... لبنان يطلق حملة وطنية لإنقاذ موسم المزارعين

Lebanon 24
03-12-2025 | 05:03
أطلق وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، بالتعاون مع وزارة الإعلام ونقابات مزارعي البطاطا في البقاع وعكار، الحملة الوطنية لدعم المزارعين تحت شعار "20 كلغ بطاطا بتساعد". وجاء ذلك بحضور ممثل وزير الإعلام ميشال داوود، والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، ومستشار الوزير فادي غانم، ورؤساء النقابات وممثلي المصانع.
وأكد الوزير هاني في كلمته أن الحملة تحمل قبل كل شيء بُعدًا إنسانيًا، وتهدف إلى الوقوف إلى جانب المزارع اللبناني في ظل مرحلة دقيقة يمر بها القطاع الزراعي، خصوصًا مع تكدّس أكثر من 40 ألف طن من البطاطا في البرادات، وهي ثمرة جهد وتعب لم يجد طريقه إلى الأسواق.

وأشار إلى أن المزارع اللبناني لا يطلب سوى الدعم في اللحظة التي يحتاج فيها دولته ومجتمعه، فهو "الركن الأساس لأمننا الغذائي" رغم الظروف المناخية والأزمات الاقتصادية وارتفاع كلفة الإنتاج. واعتبر أن شراء 20 كلغ من البطاطا ليس خطوة بسيطة، بل فعل دعم قادر على إنقاذ موسم كامل وإعادة الثقة للمزارع.

وكشف الوزير عن خطة شاملة تعمل عليها الوزارة لمعالجة جذور الأزمة، وتشمل: تنظيم الإنتاج وفق حاجة السوق اللبنانية، تحسين النوعية والتركيز على الأصناف المخصصة للتصنيع الغذائي، التوسع في الزراعة التعاقدية مع المصانع لضمان تسويق آمن، اعتماد دورة زراعية صحيحة لخفض الكلفة وحماية التربة.

ووجّه هاني شكرًا خاصًا للمخرج كارلوس آمسيان وفريق العمل روجيه زغيب، سيرج مجدلاني، وأندي خولي، على جهودهم الإبداعية في إنتاج الفيلم الترويجي، إضافة إلى الشركاء والداعمين من مؤسسات وأفراد، بينهم: مها هاني زين الدين، نور تاتان، فرح كسّاب، شادي نذير معتوق، وشركات ويلكو، سبينيس، ماكدونالدز، AJL، وبيكاسو، والسيد سامر كبارة.

وختم الوزير بدعوة عامة إلى المؤسسات والشركات والمدارس والأفراد لشراء البطاطا اللبنانية ودعم الإنتاج المحلي، معتبرًا أن "كل كيس بطاطا هو رسالة محبة ووفاء للمزارع اللبناني". وتخلل الحملة عرض عن واقع القطاع الزراعي وتكريم المؤثرين المشاركين، قبل إطلاق الفيلم التسويقي والمواد البصرية التي ستُنشر على الطرقات. 
