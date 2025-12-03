22
لبنان
ماذا قدّم الوفد اللبناني في اجتماع رأس الناقورة؟
Lebanon 24
03-12-2025
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنهت لجنة الميكانيزم اجتماعها في رأس
الناقورة
، بمشاركة رئيس الوفد اللبناني الجديد، السفير السابق في
الولايات المتحدة
سيمون كرم
، الذي يحضر للمرة الأولى بصفة مدنية، إلى جانب ضباط من
الجيش اللبناني
برئاسة قائد قطاع جنوب
الليطاني
العميد الركن نيكولاس
تابت
.
وخصّص الوفد اللبناني مداخلاته لعرض الخروق
الإسرائيلية
المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وللتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بمندرجات القرار 1701 وما ينصّ عليه من قواعد وضمانات لخفض التوتر على الحدود الجنوبية.
