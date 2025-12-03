ماذا قدّم الوفد اللبناني في اجتماع رأس الناقورة؟

Advertisement

أنهت لجنة الميكانيزم اجتماعها في رأس ، بمشاركة رئيس الوفد اللبناني الجديد، السفير السابق في ، الذي يحضر للمرة الأولى بصفة مدنية، إلى جانب ضباط من برئاسة قائد قطاع جنوب العميد الركن نيكولاس .وخصّص الوفد اللبناني مداخلاته لعرض الخروق المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وللتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بمندرجات القرار 1701 وما ينصّ عليه من قواعد وضمانات لخفض التوتر على الحدود الجنوبية.