لبنان

وزير العمل بحث وسفيرة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون والدعم

Lebanon 24
03-12-2025 | 06:15
استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم في مكتبه سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وايلي، حيث جرى البحث في ملفات تتعلق بعمل الوزارة وسبل التعاون والدعم الممكن توفيره من الاتحاد الأوروبي لتعزيز برامجها.
كما استقبل حيدر وفدًا من المجلس البلدي لبلدة برعشيت الجنوبية، وناقش معهم قضايا مرتبطة بالشؤون البلدية والاحتياجات التنموية ذات الصلة.
