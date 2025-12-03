21
لبنان
رجّي استقبل المطران فضّول… ولقاء وداعي مع سفير اليابان
Lebanon 24
03-12-2025
|
06:17
A-
A+
استقبل
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجّي، المطران سيمون فضّول، راعي أبرشية سيّدة البشارة
المارونية
في
أفريقيا
الغربية والوسطى والزائر الرسولي لموارنة أفريقيا الجنوبية، يرافقه
المدير العام
في الرهبانية
اللبنانية
المارونية ومسؤول الانتشار الأب طوني فخري. وجرى خلال اللقاء عرضٌ لأوضاع الجاليات اللبنانية في دول الانتشار، إضافة إلى الأنشطة والخدمات التي تقدمها الأبرشية ضمن نطاق عملها في القارة الأفريقية.
كما استقبل الوزير رجّي سفير اليابان ماسايوكي ماغوشي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في
لبنان
، وشكره على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في
بيروت
لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، متمنيًا له التوفيق في مهماته المقبلة.
