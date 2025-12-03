رجّي استقبل المطران فضّول… ولقاء وداعي مع سفير اليابان

Advertisement

استقبل والمغتربين يوسف رجّي، المطران سيمون فضّول، راعي أبرشية سيّدة البشارة في الغربية والوسطى والزائر الرسولي لموارنة أفريقيا الجنوبية، يرافقه في الرهبانية المارونية ومسؤول الانتشار الأب طوني فخري. وجرى خلال اللقاء عرضٌ لأوضاع الجاليات اللبنانية في دول الانتشار، إضافة إلى الأنشطة والخدمات التي تقدمها الأبرشية ضمن نطاق عملها في القارة الأفريقية.كما استقبل الوزير رجّي سفير اليابان ماسايوكي ماغوشي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في ، وشكره على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، متمنيًا له التوفيق في مهماته المقبلة.