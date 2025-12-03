Advertisement

لبنان

وزير إسرائيلي: هذه الأولية مع لبنان

Lebanon 24
03-12-2025 | 06:28
قال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي: "سندرس إقامة علاقات اقتصادية مع لبنان بشكل إيجابي"، لافتاً إلى أن "الأولوية هي التأكد من إزالة التهديد الأمني".
وأضاف: "نريد التفاهم مع "الجيران" إذا نجحت الحكومة اللبنانية في القضاء على حزب الله وأرادت إقامة علاقات اقتصادية معنا". 
 
 
 
