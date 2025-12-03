Advertisement

لبنان

عون كلف سيمون كرم برئاسة الوفد اللبناني إلى اللجنة التقنية العسكرية وتابع ملفات وزارية

Lebanon 24
03-12-2025 | 06:23
A-
A+
Doc-P-1450340-639003658553039557.png
Doc-P-1450340-639003658553039557.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، تكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم برئاسة الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة لبنان لملف وقف الأعمال العدائية المنصوص عليه في إعلان 27 تشرين الثاني 2024، وبناءً على موافقة الجانب الأميركي والإسرائيلي على مشاركة عضو غير عسكري في الوفد اللبناني.
Advertisement

وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن تكليف كرم يندرج ضمن الالتزام بالدستور والدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا، مشيرًا إلى أن السفير كرم سيشارك بهذا الصفة في اجتماع اللجنة المقرر اليوم 3 كانون الأول 2025 في الناقورة.


وفي سياق منفصل، استقبل الرئيس عون وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، واطلع منها على العرض الذي ستقدمه إلى مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة، والمتعلق بملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. وأكد اللقاء أهمية تزويد المجلس بالمعلومات التفصيلية، بما في ذلك أعداد الأساتذة في الملاك والموظفين المتقاعدين والإحصاءات الطلابية، قبل مناقشة الملف.

كما استقبل الرئيس عون وزير الإعلام بول مرقص، وناقش معه نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب في دورتهم العادية، لا سيما ما يتعلق بالوضع في لبنان. وهنأ الوزير مرقص على المواكبة الإعلامية الواسعة لزيارة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، محليًا وعربيًا ودوليًا.

إلى ذلك، أدت العضو المتفرغ في الهيئة العليا للتأديب السيدة أميرة علي الشامي القسم أمام الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بحضور رئيسة الهيئة القاضية ريتا غنطوس، متعهدةً بأداء واجباتها بإخلاص وأمانة واستقلالية والحفاظ على كرامة الوظيفة وأسرار المذاكرة. وأكد الرئيس عون على أهمية الهيئة في انتظام عمل الإدارات الرسمية وتطبيق سياسة الثواب والعقاب، متمنيًا للسيدة الشامي التوفيق في مهامها الجديدة.

كما تلقى الرئيس عون برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى الاستقلال من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، متمنيًا له وللشعب اللبناني الصحة والعافية والأمن والاستقرار والتقدم، ومن نائب أمير دولة قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، بمناسبة الذكرى نفسها.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون يكلّف السفير السابق سيمون كرم ترؤس وفد لبنان إلى اجتماعات "اللجنة التقنية العسكرية"
lebanon 24
03/12/2025 16:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عون تابع الملفات الوزارية والاقتصادية والحقوقية في بعبدا
lebanon 24
03/12/2025 16:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الوفد المصري برئاسة رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
lebanon 24
03/12/2025 16:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الوفد اللبناني برئاسة وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد ممثلةً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الإجتماعية وكان في الإستقبال سفير لبنان في قطر بلال قبلان
lebanon 24
03/12/2025 16:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

مجلس الوزراء

في الجامعة

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-12-03
09:25 | 2025-12-03
09:22 | 2025-12-03
09:19 | 2025-12-03
09:16 | 2025-12-03
09:01 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24