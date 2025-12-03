عون كلف سيمون كرم برئاسة الوفد اللبناني إلى اللجنة التقنية العسكرية وتابع ملفات وزارية

Advertisement

قرر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد التنسيق مع ورئيس الحكومة نواف سلام، تكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم برئاسة الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة لملف وقف الأعمال العدائية المنصوص عليه في إعلان 27 تشرين الثاني 2024، وبناءً على موافقة الجانب الأميركي والإسرائيلي على مشاركة عضو غير عسكري في الوفد اللبناني.وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن تكليف كرم يندرج ضمن الالتزام بالدستور والدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا، مشيرًا إلى أن السفير كرم سيشارك بهذا الصفة في اجتماع اللجنة المقرر اليوم 3 كانون الأول 2025 في الناقورة.وفي سياق منفصل، استقبل الرئيس عون وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، واطلع منها على الذي ستقدمه إلى خلال جلسته المقبلة، والمتعلق بملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين . وأكد اللقاء أهمية تزويد المجلس بالمعلومات التفصيلية، بما في ذلك أعداد الأساتذة في الملاك والموظفين المتقاعدين والإحصاءات الطلابية، قبل مناقشة الملف.كما استقبل الرئيس عون وزير الإعلام بول مرقص، وناقش معه نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب في دورتهم العادية، لا سيما ما يتعلق بالوضع في لبنان. وهنأ الوزير مرقص على المواكبة الإعلامية الواسعة لزيارة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، محليًا وعربيًا ودوليًا.إلى ذلك، أدت العضو المتفرغ في الهيئة العليا للتأديب السيدة أميرة علي الشامي القسم أمام الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بحضور رئيسة الهيئة القاضية ريتا غنطوس، متعهدةً بأداء واجباتها بإخلاص وأمانة واستقلالية والحفاظ على كرامة الوظيفة وأسرار المذاكرة. وأكد الرئيس عون على أهمية الهيئة في انتظام عمل الإدارات الرسمية وتطبيق سياسة الثواب والعقاب، متمنيًا للسيدة الشامي التوفيق في مهامها الجديدة.كما تلقى الرئيس عون برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى الاستقلال من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، متمنيًا له وللشعب اللبناني الصحة والعافية والأمن والاستقرار والتقدم، ومن نائب أمير دولة قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، بمناسبة الذكرى نفسها.