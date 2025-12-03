Advertisement

لبنان

سلام بحث ورئيس الكتائب في الأوضاع والمستجدات

Lebanon 24
03-12-2025 | 06:38
 استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجمّيل.
وخلال اللقاء، جرى البحث في مجمل المستجدات والاوضاع العامة.
