لبنان

سلام: لن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة

Lebanon 24
03-12-2025 | 06:43
قال رئيس الحكومة نواف سلام إن "خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسيا وتحظى بمظلة وطنية". 
وأضاف في حديث لـ"الجزيرة": "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذهب بعيدا في توصيفه خطوتنا بضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة". 
 
وتابع قائلاً: "لسنا بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام". 
 
وقال: "وصلتنا رسائل إسرائيلية عن تصعيد محتمل لكنه غير مرتبط بمهل زمنية". 
 
وأشار إلى أن "تقييم الموفدين الذين زاروا بيروت أن الوضع خطير وقابل للتصعيد". 
 
وقال: "على حزب الله تسليم سلاحه وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة". 
 
ولفت إلى أن "سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل ولم يحم لبنان والدولة استعادت قرار الحرب والسلم". 
 
وأضاف: "لن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة ويجب استخلاص العبر من تجربة نصرة غزة". 
 
رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلي

نواف سلام

حزب الله

دبلوماسي

إسرائيل

الجزيرة

