سلام: لن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة

قال رئيس الحكومة إن "خطوة ضم لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسيا وتحظى بمظلة وطنية".

وأضاف في حديث لـ" ": " ذهب بعيدا في توصيفه خطوتنا بضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة".

وتابع قائلاً: "لسنا بصدد مفاوضات سلام مع والتطبيع مرتبط بعملية السلام".

وقال: "وصلتنا رسائل إسرائيلية عن تصعيد محتمل لكنه غير مرتبط بمهل زمنية".

وأشار إلى أن "تقييم الموفدين الذين زاروا أن الوضع خطير وقابل للتصعيد".

وقال: "على تسليم سلاحه وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة".

ولفت إلى أن "سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل ولم يحم والدولة استعادت قرار الحرب والسلم".

وأضاف: "لن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة ويجب استخلاص العبر من تجربة نصرة غزة".