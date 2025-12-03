دريان التقى وفد جمعية الإرشاد والإصلاح واستمع إلى مشاريعها

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية اللطيف دريان في مقر دار الفتوى، رئيس مجلس أمناء دار العجزة الإسلامية أسامة شقير، الذي قدّم عرضًا عن نشاطات الدار وخدماتها الموجهة لكبار السن، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتطويرها وتحديثها بدعم ومساهمات أهل الخير.كما التقى المفتي وفد الهيئة الإدارية لجمعية الإرشاد والإصلاح برئاسة إبراهيم طقوش، بحضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وسيم مغربل، حيث استعرض الوفد مشاريع الجمعية وبرامجها وخدماتها المقدمة للمجتمع.وفي إطار متابعة والمعيشية، التقى المفتي دريان المنسق العام لتيار في سعيد ياسين ورؤساء بلديات البقاع الأوسط، وتم خلال اللقاء تداول الأوضاع العامة والقضايا الاجتماعية التي تهم المنطقة.