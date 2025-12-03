تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا

Advertisement

نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنشاء منطقة عازلة في ، وذلك وفق تصريحٍ له مؤخراً.نتنياهو قال إنّ ستُصرّ على مطلبها بإنشاء منطقة منزوعة السلاح من دمشق إلى جبل الشيخ، كجزء من أي اتفاق مع سوريا، وسط سعي الرئيس الأميركي للتطبيع وتهديدات باستئناف القتال ضد " " في .التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول يبدو أنّ " تسعى إلى فصل سوريا عن لبنان"، مشيراً إلى أن "الهدف الأميركي هو المضي قدماً في التطبيع بين إسرائيل وسوريا، سواءً كان كلياً أو جزئياً"، وأضاف: "يُدرك الأميركيون أن جولة قتال بين إسرائيل وحزب الله ليست مسألة ما إذا كانت ستحدث، بل متى ستحدث".وتابع: "يستعدُّ فرع الاستخبارات والقيادة الشمالية والبحرية وسلاح الجو لاحتمال تجدد القتال، ويُفهم من ذلك أنه إذا سعى حزب الله للانتقام لاغتيال رئيس أركانه هيثم طبطبائي قبل أسبوعين تقريباً، فسيتم اتخاذ إجراءات فورية رداً على ذلك. كذلك، إذا لم يفِ حزب الله بالتزامه بتفكيك ترسانته العسكريّة بحلول نهاية الشهر، فمن المرجح أن يُنسّق الجيش الإسرائيلي الهجوم مع ".وأكمل: "بشكل عام، الأميركيون حالياً في دوامة إشكالية هنا في المنطقة، فخطتهم للمرحلة الثانية في غزة لا تحرز تقدماً يُذكر، ولا يوجد حالياً هيكل لقوة متعددة الجنسيات ستدخل غزة، ولا حكومة أو فريق إداري سيتابع إجراءات نظام حماس في غزة، ولا توجد خطط للبناء والإعمار، ولا تبرعات لتمويل المشروع الضخم لإعادة إعمار غزة. كل يوم يبقى فيه الوضع على ما هو عليه، يُعزز حماس ويعززها في غزة. هنا أيضاً، ستُطلب من إسرائيل اتخاذ قرار بشأن مسارها".وفي وقتٍ سابق، قال السفير الأميركي لدى مايك والتز إنه "يجب على حزب الله نزع سلاحه"، وأضاف: "سيكون الأمر صعباً ومقعداً.. أحياناً نتقدم خطوةً إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء، لكن الفرصة هائلة. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. الرئيس ترامب والإدارة يريدان السلام دائماً، لا الحرب، ولكن إذا دعت الحاجة إلى اتخاذ خطوات صارمة، فلا بد من اتخاذها".وسط كل ذلك، تقول "معاريف" إنَّ الجيش الإسرائيلي يدخلُ في حالة تأهبٍ في القطاع ، وأضاف: "حقيقة أن حزب الله يوجد حالياً في وضعٍ صعب لا تقلل من حقيقة أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يتصرف كما لو أن حزب الله اتخذ بالفعل قراراً بتنفيذ عملية عسكرية".