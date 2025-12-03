Advertisement

لبنان

تخريج 392 ضابطًا وعاملًا لتعزيز السلامة البحرية في لبنان

Lebanon 24
03-12-2025 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1450389-639003738425039570.png
Doc-P-1450389-639003738425039570.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت وزارة الأشغال العامة والنقل بتخريج 392 ضابطًا وعاملًا من الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام والدفاع المدني بعد استكمالهم برنامجًا تدريبيًا مكثفًا في السلامة والأمن البحري، ضمن مشروع "إدارة الكوارث وإصلاح المرافئ والقطاع البحري من أجل التعافي الاقتصادي"، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
Advertisement

أقيم الحفل برعاية وحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الذي أكد أن تخريج هذه الدفعة يمثل خطوة عملية نحو بناء منظومة بحرية حديثة ترتكز على المهنية والمعايير الموحدة والمؤسسات الوطنية القادرة. وأضاف أن الاستثمار في الكوادر يعزز سلطة الدولة، ويرسّخ السلامة البحرية، ويؤكد الالتزام بالقانون الدولي والأمن الوطني.

وتم تطوير البرنامج التدريبي بناءً على تقييم شامل للاحتياجات، وضم 17 وحدة تدريبية متخصصة قدمت عبر جلسات نظرية وتطبيقية من قبل خبراء من "مارساتي" و"الأكاديمية البحرية الدولية".
شملت الموضوعات: الوعي بالمجال البحري وإدارة الأزمات، مكافحة الحرائق، الاتصالات البحرية، الغوص ومهارات البقاء في البحر، التنسيق المتقدم لعمليات البحث والإنقاذ ودعم الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

شدّدت رئيسة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان أليساندرا فيزر على التزام الاتحاد بدعم القدرات الوطنية، مؤكدة أن الاستثمار في تدريب الضباط يهدف إلى خدمة كل المجتمع على طول الساحل اللبناني وضمان مياه آمنة. وأشارت إلى أن الملكية الوطنية واستدامة التدريب هي أساس لتحقيق تقدم فعلي.

من جهته، أكد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ثائر الشريده، أن المشروع يسعى إلى تأسيس منظومة بحرية موحدة تعزز دور الدولة وتدعم القدرات المؤسسية وتحمي الأرواح، وأن تخريج 392 ضابطًا وعاملًا يمثل ترجمة الإصلاحات إلى إجراءات ملموسة وفق المعايير الدولية.

اختُتم الحفل بتوزيع لوحات تقديرية على ممثلي المؤسسات المشاركة، تلتها صورة تذكارية جمعت وزارة الأشغال، الاتحاد الأوروبي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء.
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة تطلقان مشروعين جديدين لتعزيز الحوكمة المؤسسية وتعزيز السلامة البيئية
lebanon 24
03/12/2025 18:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
lebanon 24
03/12/2025 18:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اليابان تدعو مواطنيها في الصين إلى تعزيز إجراءات السلامة وتجنب الأماكن المزدحمة وسط تصاعد التوترات
lebanon 24
03/12/2025 18:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني التقى ابو فاعور وبحث في تعزيز السلامة المرورية مع الأمم المتحدة
lebanon 24
03/12/2025 18:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأشغال العامة والنقل

قوى الأمن الداخلي

الاتحاد الأوروبي

الأمم المتحدة

الأمن العام

أكاديمية

الأوروبي

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:18 | 2025-12-03
11:09 | 2025-12-03
11:04 | 2025-12-03
11:00 | 2025-12-03
10:51 | 2025-12-03
10:41 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24