21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مرقص: صلاحيات الميكانيزم لم تتغير والخطوة ترجمة للمبادرة الرئاسية
Lebanon 24
03-12-2025
|
08:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الإعلام
بول مرقص، أن
لبنان
أصبح أكثر فاعلية بموجب تكليف السفير سيمون كرم، وذلك تنفيذًا لروح مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بمناسبة عيد
الاستقلال
.
Advertisement
وشدّد مرقص في مقابلة مع قناة "الحدث" على رمزية وجود مدني على رأس الوفد اللبناني، معتبرًا أن ذلك يفعّل المبادرة الرئاسية ويجسّد حضور لبنان النوعي إلى جانب العسكريين في اللجنة، وأشار إلى أن الموضوع يمكن أن يُطرح على طاولة الحكومة غدًا.
وأوضح أن صلاحيات الميكانيزم لم تتغير، وأن هذه الخطوة تمثل ترجمة المبادرة الرئاسية على أرض الواقع، بالتوازي مع مساعي
المجتمع الدولي
، ولا سيما
واشنطن
، مع الالتزام بالقرار 1701 وآلية وقف الأعمال العدائية.
ولفت الوزير إلى التحديات التي يواجهها لبنان في انتشار الجيش بسبب
الاحتلال
الإسرائيلي
والاعتداءات المستمرة، مؤكدًا أن الجيش يواصل انتشاره في أكثر من 90% من مناطق جنوب الليطاني، وسيعرض تقريره الشهري أمام الحكومة حول نشاطاته في الأسابيع الأربعة الأخيرة.
واعتبر مرقص أن تعيين مدني ذو خبرة في التعاطي مع
الولايات المتحدة
دليل على قدرة لبنان على التحرك كدولة فاعلة دون التفريط بحقوقه السيادية، مشددًا على أن المطالب
اللبنانية
تشمل الوقف الفوري للاعتداءات
الإسرائيلية
، تحرير كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، إعادة الأسرى، وإعادة الإعمار. وختم مؤكّدًا أن كل الأفرقاء اللبنانيين ممثلون في الموقف الرسمي المتعلق بالميكانيزم، وأن ما جرى يعكس أقصى درجات المرونة ضمن إطار السيادة وتحصيل الحقوق الوطنية.
مواضيع ذات صلة
هذا ما تحتاج إليه مبادرة الاستقلال الرئاسية لكي تنجح
Lebanon 24
هذا ما تحتاج إليه مبادرة الاستقلال الرئاسية لكي تنجح
03/12/2025 18:25:50
03/12/2025 18:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة: المبادرة الرئاسية للتفاوض تعكس عدم رضى دولي عن احتكار السلاح
Lebanon 24
سلامة: المبادرة الرئاسية للتفاوض تعكس عدم رضى دولي عن احتكار السلاح
03/12/2025 18:25:50
03/12/2025 18:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كبارة يدعو الحكومة لترجمة وعود الرئيس بخطوات عملية لطرابلس
Lebanon 24
كبارة يدعو الحكومة لترجمة وعود الرئيس بخطوات عملية لطرابلس
03/12/2025 18:25:50
03/12/2025 18:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: مبادرة الرئيس عون مفتاح الحل
Lebanon 24
مرقص: مبادرة الرئيس عون مفتاح الحل
03/12/2025 18:25:50
03/12/2025 18:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
المجتمع الدولي
وزير الإعلام
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الاستقلال
اللبنانية
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
ياسين: 8 مليارات دولار "اختفت"… وملف "Optimum" جريمة لا مخالفة
Lebanon 24
ياسين: 8 مليارات دولار "اختفت"… وملف "Optimum" جريمة لا مخالفة
11:18 | 2025-12-03
03/12/2025 11:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"المنتدى المتوسطي" في البرلمان الإيطالي… ولبنان يحجز مقعده في مشاريع التعاون
Lebanon 24
"المنتدى المتوسطي" في البرلمان الإيطالي… ولبنان يحجز مقعده في مشاريع التعاون
11:09 | 2025-12-03
03/12/2025 11:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. توقيف مُحتال بتهم مرتبطة بالعملات الرقمية والقروض الوهمية
Lebanon 24
بالصورة.. توقيف مُحتال بتهم مرتبطة بالعملات الرقمية والقروض الوهمية
11:04 | 2025-12-03
03/12/2025 11:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
11:00 | 2025-12-03
03/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: نُرحّب بعرض مصر لخفض التوتر بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
سلام: نُرحّب بعرض مصر لخفض التوتر بين لبنان وإسرائيل
10:51 | 2025-12-03
03/12/2025 10:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
00:14 | 2025-12-03
03/12/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ابن 15 عاما.. فيديو لحادث سير مروّع على طريق الزرارية – أرزي
Lebanon 24
وفاة ابن 15 عاما.. فيديو لحادث سير مروّع على طريق الزرارية – أرزي
13:52 | 2025-12-02
02/12/2025 01:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعلّق على زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
أميركا تعلّق على زيارة البابا إلى لبنان
11:42 | 2025-12-02
02/12/2025 11:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
16:10 | 2025-12-02
02/12/2025 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:18 | 2025-12-03
ياسين: 8 مليارات دولار "اختفت"… وملف "Optimum" جريمة لا مخالفة
11:09 | 2025-12-03
"المنتدى المتوسطي" في البرلمان الإيطالي… ولبنان يحجز مقعده في مشاريع التعاون
11:04 | 2025-12-03
بالصورة.. توقيف مُحتال بتهم مرتبطة بالعملات الرقمية والقروض الوهمية
11:00 | 2025-12-03
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
10:51 | 2025-12-03
سلام: نُرحّب بعرض مصر لخفض التوتر بين لبنان وإسرائيل
10:41 | 2025-12-03
مرفأ بيروت… رافعة وطنية والمتعهدون يؤكدون دعمهم الكامل
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 18:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 18:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 18:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24