لبنان

مرقص: صلاحيات الميكانيزم لم تتغير والخطوة ترجمة للمبادرة الرئاسية

Lebanon 24
03-12-2025 | 08:54
أكد وزير الإعلام بول مرقص، أن لبنان أصبح أكثر فاعلية بموجب تكليف السفير سيمون كرم، وذلك تنفيذًا لروح مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بمناسبة عيد الاستقلال.
وشدّد مرقص في مقابلة مع قناة "الحدث" على رمزية وجود مدني على رأس الوفد اللبناني، معتبرًا أن ذلك يفعّل المبادرة الرئاسية ويجسّد حضور لبنان النوعي إلى جانب العسكريين في اللجنة، وأشار إلى أن الموضوع يمكن أن يُطرح على طاولة الحكومة غدًا.
 
وأوضح أن صلاحيات الميكانيزم لم تتغير، وأن هذه الخطوة تمثل ترجمة المبادرة الرئاسية على أرض الواقع، بالتوازي مع مساعي المجتمع الدولي، ولا سيما واشنطن، مع الالتزام بالقرار 1701 وآلية وقف الأعمال العدائية.
 
ولفت الوزير إلى التحديات التي يواجهها لبنان في انتشار الجيش بسبب الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة، مؤكدًا أن الجيش يواصل انتشاره في أكثر من 90% من مناطق جنوب الليطاني، وسيعرض تقريره الشهري أمام الحكومة حول نشاطاته في الأسابيع الأربعة الأخيرة.
 
واعتبر مرقص أن تعيين مدني ذو خبرة في التعاطي مع الولايات المتحدة دليل على قدرة لبنان على التحرك كدولة فاعلة دون التفريط بحقوقه السيادية، مشددًا على أن المطالب اللبنانية تشمل الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، تحرير كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، إعادة الأسرى، وإعادة الإعمار. وختم مؤكّدًا أن كل الأفرقاء اللبنانيين ممثلون في الموقف الرسمي المتعلق بالميكانيزم، وأن ما جرى يعكس أقصى درجات المرونة ضمن إطار السيادة وتحصيل الحقوق الوطنية.
