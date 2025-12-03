Advertisement

لبنان

ما الذي طلبه رؤساء الطوائف الإسلامية من البابا لاوون الرابع عشر؟

Lebanon 24
03-12-2025 | 08:59
كشف شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ  سامي أبي المنى، أن رؤساء الطوائف الإسلامية طلبوا من قداسة البابا لاوون الرابع عشر التدخل لمنع تجدد الحرب على لبنان والضغط على إسرائيل للتوصل إلى تسوية تحقق السلام، مستفيدين من الدبلوماسية الناعمة والقوية للفاتيكان.
وأوضح الشيخ أبي المنى في حديث لقناة "الجديد" أن الزيارة المباركة تحمل رسالة سلام وأمل، مؤكداً أن لبنان يمر بمراحل صعبة، لكنه قادر على النهوض وإعادة بناء الأمل من خلال الحوار والتلاقي بين اللبنانيين. وقال إن السلام يجب أن يتحول من رسالة إلى فعل على الأرض عبر احترام الدستور والتعاون على القواسم المشتركة لإنقاذ الوطن.

وأشار إلى أن قداسة البابا زرع شجرة الزيتون كرمز للسلام، وأن الرسالة تهدف إلى تشجيع اللبنانيين على عدم اليأس والعمل من أجل وطنهم. وأضاف أن المصالحة الوطنية تحتاج إلى تحديد هدف واضح يرتكز على بناء الدولة وتعزيز دور المؤسسات.

وأكد الشيخ أبي المنى أن لبنان لا يمكن أن يعيش بدون المسيحيين، والمسيحيون كذلك لا يمكنهم العيش بدون المسلمين، مشدداً على أهمية الوحدة الوطنية والتعاون المشترك كأقوى سلاح لمواجهة الأطماع والتهديدات الخارجية، لا سيما التحديات المستمرة من إسرائيل. وأكد أن زيارة البابا تحمل مسؤولية مشتركة على المرجعيات الروحية والسياسيين والدولة لاستثمار هذه الرسالة وتعزيز السلام.

وختم بالقول إن لبنان بحاجة إلى ضغط دولي فعال لإنهاء الحروب وإحلال السلام، مع التأكيد على أن الوحدة الوطنية والعمل المشترك هما السلاح الأقدر لمواجهة التحديات والحفاظ على الوطن.
