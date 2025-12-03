لتعزيز العلاقات مع لبنان... إليكم ما أعلنته الحكومة الإسرائيليّة

قالت المتحدثة باسم الحكومة ، إنّ " الإسرائيليّ سيُرسل مبعوثين للقاء مسؤولين حكوميين في من أجل تعزيز العلاقات".

وشدّدت "على إجراء مباحثات مباشرة مع مسؤولين لبنانيين".

وأشارت إلى "إجراء مباحثات مباشرة هي الأولى منذ عقود بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين".