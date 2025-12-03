Advertisement

لبنان

لتعزيز العلاقات مع لبنان... إليكم ما أعلنته الحكومة الإسرائيليّة

Lebanon 24
03-12-2025 | 09:19
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، إنّ "رئيس مجلس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو سيُرسل مبعوثين للقاء مسؤولين حكوميين في لبنان من أجل تعزيز العلاقات".
وشدّدت "على إجراء مباحثات مباشرة مع مسؤولين لبنانيين".
 
 
وأشارت إلى "إجراء مباحثات مباشرة هي الأولى منذ عقود بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين".
 
 
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، إنّ "الاجتماع الإسرائيلي اللبناني هو محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين البلدين".
 
 
 
 
