لبنان

من حالات إلى نهر ابراهيم... هذا ما سيشهده الأوتوستراد

Lebanon 24
03-12-2025 | 09:22
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: 

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تخطيط وتحديد المسلك الغربي من الأوتوستراد الممتدّ من حالات حتّى نهر إبراهيم بمادة فوسفوريّة، يومي 03 و04-12-2025، اعتبارًا من السّاعة 22،00 ولغاية السّاعة 05،00 من فجر اليوم التالي
علمًا أنه سيتمّ ًتحويل السّير على الطّريق البحرية من مفرق حالات باتّجاه بيروت، طيلة مدّة الأشغال

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام
