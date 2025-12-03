من حالات إلى نهر ابراهيم... هذا ما سيشهده الأوتوستراد

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تخطيط وتحديد المسلك من الأوتوستراد الممتدّ من حالات حتّى بمادة فوسفوريّة، يومي 03 و04-12-2025، اعتبارًا من السّاعة 22،00 ولغاية السّاعة 05،00 من فجر اليوم التاليعلمًا أنه سيتمّ ًتحويل السّير على الطّريق البحرية من مفرق حالات باتّجاه ، طيلة مدّة الأشغاليُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام