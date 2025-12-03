21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنان يوقع اتفاقية تعاون قضائي مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكافحة الجريمة
Lebanon 24
03-12-2025
|
09:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع وزير العدل اللبناني عادل نصّار اتفاقية تعاون قضائي مع
الاتحاد الأوروبي
عبر وكالة Eurojust، لتعزيز مكافحة الجريمة وتنسيق الجهود بين
لبنان
والدول الأوروبية. وجاء توقيع الاتفاقية في بروكسل بعد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدها الوزير نصار مع مسؤولين في
المفوضية الأوروبية
، بحضور وفد مكوّن من القاضي
جوزف
تامر والمحامية لارا
سعادة
والسيدة رينا صفير.
Advertisement
وتتيح الاتفاقية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون القضائي بين لبنان والاتحاد
الأوروبي
، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطبيق العدالة بشكل فعّال. واعتبر الوزير نصار أن الاتفاقية تمثل "سلاحًا أساسيًا ضد المجرمين، وطمأنينة للمجتمعات والضحايا"، مشددًا على أن العدالة الفعّالة تحتاج إلى وسائل تنفيذ قوية لضمان حقوق الجميع دون تعسف.
وأشار نصار إلى أن لبنان يواجه تحديات تاريخية في سيادة القانون نتيجة التدخلات الخارجية واستغلال جماعات محلية، مؤكّدًا أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشكل خطوة لتعزيز استقلال
القضاء
واستعادة ثقة المواطنين في
مؤسسات الدولة
. وأضاف أن الاتفاقية تمثل ولادة مرحلة جديدة تعيد المحاسبة إلى مكانها الطبيعي، وتؤكد قدرة القضاء
اللبناني على
صون الحقوق والحريات والمساهمة في بناء نظام قضائي نموذج في المنطقة.
وختم الوزير نصار بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو السبيل لمواجهة الجريمة ومواجهة التحديات الجديدة، مشيرًا إلى أن لبنان يواصل نضاله لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة على أرضه، بالتوازي مع حماية الحقوق الأساسية وتعزيز القيم المشتركة مع
أوروبا
.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: نتطلع إلى تعزيز الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
الرئيس عون: نتطلع إلى تعزيز الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي
03/12/2025 18:26:38
03/12/2025 18:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"الصحة" توقع اتفاقية تعاون مع صندوق قطر للتنمية لدعم القطاع الصحي اللبناني
Lebanon 24
"الصحة" توقع اتفاقية تعاون مع صندوق قطر للتنمية لدعم القطاع الصحي اللبناني
03/12/2025 18:26:38
03/12/2025 18:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رجّي يبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
Lebanon 24
رجّي يبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
03/12/2025 18:26:38
03/12/2025 18:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أجريت إتصالاً مثمراً مع الرئيس البرازيلي بحثنا خلاله كيفية التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وأموراً أخرى
Lebanon 24
ترامب: أجريت إتصالاً مثمراً مع الرئيس البرازيلي بحثنا خلاله كيفية التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وأموراً أخرى
03/12/2025 18:26:38
03/12/2025 18:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية
الاتحاد الأوروبي
مؤسسات الدولة
اللبناني على
الأوروبي
أوروبا
القضاء
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ياسين: 8 مليارات دولار "اختفت"… وملف "Optimum" جريمة لا مخالفة
Lebanon 24
ياسين: 8 مليارات دولار "اختفت"… وملف "Optimum" جريمة لا مخالفة
11:18 | 2025-12-03
03/12/2025 11:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"المنتدى المتوسطي" في البرلمان الإيطالي… ولبنان يحجز مقعده في مشاريع التعاون
Lebanon 24
"المنتدى المتوسطي" في البرلمان الإيطالي… ولبنان يحجز مقعده في مشاريع التعاون
11:09 | 2025-12-03
03/12/2025 11:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. توقيف مُحتال بتهم مرتبطة بالعملات الرقمية والقروض الوهمية
Lebanon 24
بالصورة.. توقيف مُحتال بتهم مرتبطة بالعملات الرقمية والقروض الوهمية
11:04 | 2025-12-03
03/12/2025 11:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
11:00 | 2025-12-03
03/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: نُرحّب بعرض مصر لخفض التوتر بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
سلام: نُرحّب بعرض مصر لخفض التوتر بين لبنان وإسرائيل
10:51 | 2025-12-03
03/12/2025 10:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
00:14 | 2025-12-03
03/12/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ابن 15 عاما.. فيديو لحادث سير مروّع على طريق الزرارية – أرزي
Lebanon 24
وفاة ابن 15 عاما.. فيديو لحادث سير مروّع على طريق الزرارية – أرزي
13:52 | 2025-12-02
02/12/2025 01:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعلّق على زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
أميركا تعلّق على زيارة البابا إلى لبنان
11:42 | 2025-12-02
02/12/2025 11:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
16:10 | 2025-12-02
02/12/2025 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:18 | 2025-12-03
ياسين: 8 مليارات دولار "اختفت"… وملف "Optimum" جريمة لا مخالفة
11:09 | 2025-12-03
"المنتدى المتوسطي" في البرلمان الإيطالي… ولبنان يحجز مقعده في مشاريع التعاون
11:04 | 2025-12-03
بالصورة.. توقيف مُحتال بتهم مرتبطة بالعملات الرقمية والقروض الوهمية
11:00 | 2025-12-03
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
10:51 | 2025-12-03
سلام: نُرحّب بعرض مصر لخفض التوتر بين لبنان وإسرائيل
10:41 | 2025-12-03
مرفأ بيروت… رافعة وطنية والمتعهدون يؤكدون دعمهم الكامل
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 18:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 18:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 18:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24