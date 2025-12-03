Advertisement

لبنان

لبنان يوقع اتفاقية تعاون قضائي مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكافحة الجريمة

Lebanon 24
03-12-2025 | 09:25
A-
A+
Doc-P-1450406-639003765530804200.png
Doc-P-1450406-639003765530804200.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع وزير العدل اللبناني عادل نصّار اتفاقية تعاون قضائي مع الاتحاد الأوروبي عبر وكالة Eurojust، لتعزيز مكافحة الجريمة وتنسيق الجهود بين لبنان والدول الأوروبية. وجاء توقيع الاتفاقية في بروكسل بعد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدها الوزير نصار مع مسؤولين في المفوضية الأوروبية، بحضور وفد مكوّن من القاضي جوزف تامر والمحامية لارا سعادة والسيدة رينا صفير.
Advertisement
وتتيح الاتفاقية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون القضائي بين لبنان والاتحاد الأوروبي، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطبيق العدالة بشكل فعّال. واعتبر الوزير نصار أن الاتفاقية تمثل "سلاحًا أساسيًا ضد المجرمين، وطمأنينة للمجتمعات والضحايا"، مشددًا على أن العدالة الفعّالة تحتاج إلى وسائل تنفيذ قوية لضمان حقوق الجميع دون تعسف.

وأشار نصار إلى أن لبنان يواجه تحديات تاريخية في سيادة القانون نتيجة التدخلات الخارجية واستغلال جماعات محلية، مؤكّدًا أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشكل خطوة لتعزيز استقلال القضاء واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وأضاف أن الاتفاقية تمثل ولادة مرحلة جديدة تعيد المحاسبة إلى مكانها الطبيعي، وتؤكد قدرة القضاء اللبناني على صون الحقوق والحريات والمساهمة في بناء نظام قضائي نموذج في المنطقة.

وختم الوزير نصار بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو السبيل لمواجهة الجريمة ومواجهة التحديات الجديدة، مشيرًا إلى أن لبنان يواصل نضاله لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة على أرضه، بالتوازي مع حماية الحقوق الأساسية وتعزيز القيم المشتركة مع أوروبا.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: نتطلع إلى تعزيز الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
03/12/2025 18:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"الصحة" توقع اتفاقية تعاون مع صندوق قطر للتنمية لدعم القطاع الصحي اللبناني
lebanon 24
03/12/2025 18:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي يبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
lebanon 24
03/12/2025 18:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أجريت إتصالاً مثمراً مع الرئيس البرازيلي بحثنا خلاله كيفية التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وأموراً أخرى
lebanon 24
03/12/2025 18:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24

المفوضية الأوروبية

الاتحاد الأوروبي

مؤسسات الدولة

اللبناني على

الأوروبي

أوروبا

القضاء

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:18 | 2025-12-03
11:09 | 2025-12-03
11:04 | 2025-12-03
11:00 | 2025-12-03
10:51 | 2025-12-03
10:41 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24