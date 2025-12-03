Advertisement

لبنان

في المطار... ماذا ضبطت دائرة المعاينة الجمركيّة؟

Lebanon 24
03-12-2025 | 09:35
أفادت معلومات صحافية أن دائرة المعاينة الجمركية في المطار تضبط شحنة كبيرة من المخدرات من أفريقيا عن طريق الشحن الجوي.
المطار

بيرة

