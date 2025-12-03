عبد المسيح: اجتماع تنسيقي لمتابعة ملف المقالع والكسّارات في الكورة

كتب النائب على منصة "اكس": "عقدت اجتماعًا تشاوريًا وتنسيقيًا مع دولة نائب الدكتور ، بمشاركة الناشط البيئي عيناتي والرئيس الأسبق لبلدية فارس والخبيرة البيئية الدكتورة فدوى ناصيف. عرضنا مع دولته، بصفته رئيس اللجنة المكلّفة بمتابعة ملف المقالع والكسّارات في ، مختلف الأبعاد القانونية والبيئية والاجتماعية لهذا الملف، إضافةً إلى السبل الأنسب لحماية بيئة وصحّة أهلها".

وأضاف: "أؤكّد أنني سأبقى بالمرصاد لكل المحاولات الخبيثة التي تهدف إلى ضرب القوانين عرض الحائط".