Advertisement

لبنان

عبد المسيح: اجتماع تنسيقي لمتابعة ملف المقالع والكسّارات في الكورة

Lebanon 24
03-12-2025 | 10:01
A-
A+
Doc-P-1450412-639003783304089724.png
Doc-P-1450412-639003783304089724.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتب النائب أديب عبد المسيح على منصة "اكس": "عقدت اجتماعًا تشاوريًا وتنسيقيًا مع دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، بمشاركة الناشط البيئي جورج عيناتي والرئيس الأسبق لبلدية أميون فارس ناصيف والخبيرة البيئية الدكتورة فدوى ناصيف. عرضنا مع دولته، بصفته رئيس اللجنة المكلّفة بمتابعة ملف المقالع والكسّارات في قضاء الكورة، مختلف الأبعاد القانونية والبيئية والاجتماعية لهذا الملف، إضافةً إلى السبل الأنسب لحماية بيئة الكورة وصحّة أهلها".
Advertisement
وأضاف: "أؤكّد أنني سأبقى بالمرصاد لكل المحاولات الخبيثة التي تهدف إلى ضرب القوانين عرض الحائط".
مواضيع ذات صلة
اجتماع اتحاد بلديات الكورة وشركة السبع لمناقشة خطة تشغيل المقالع
lebanon 24
03/12/2025 22:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح يتابع ملف مقالع الترابة ويطالب بتطبيق المرسوم 8803/2002
lebanon 24
03/12/2025 22:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح أطلق ماكينته الانتخابية: إنها معركة مواجهة لإنقاذ الكورة ولبنان
lebanon 24
03/12/2025 22:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح يطالب المجمع الإنطاكي بتعليم أبناء الكورة مجاناً في البلمند
lebanon 24
03/12/2025 22:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

أديب عبد المسيح

مجلس الوزراء

قضاء الكورة

عبد المسيح

طارق متري

نائب رئيس

الكورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:46 | 2025-12-03
15:33 | 2025-12-03
15:24 | 2025-12-03
14:46 | 2025-12-03
14:44 | 2025-12-03
14:03 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24