لبنان

الأب سمير غاوي رئيساً جديدًا لرابطة "كاريتاس لبنان"

Lebanon 24
03-12-2025 | 09:59
في دورة استثنائية عقدها مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، تمّ انتخاب الأب سمير غاوي من الرهبانية اللبنانية المارونية، رئيسًا لرابطة كاريتاس لبنان، خلفًا للأب ميشال عبود الكرملي الذي يسلم مهامه في مطلع شباط 2026.
كما انتخب المجلس القاضية ميراي حدّاد نائبًا للرئيس، إضافة إلى انتخاب كلّ من:
– القاضي داني شبلي، أمينًا للسر العام
– السيد برونو عطية، أمينًا للمال العام

وسيتسلّم الرئيس المنتخب وفريقه الجديد مهامهم رسميًا في الأول من شباط 2026، خلفًا للإدارة الحالية المؤلّفة من:
الأب ميشال عبود، رئيس الرابطة
الدكتور نيقولا الحجّار، نائبًا للرئيس.
المحامي فادي كرم، أمين السر العام.
والسيد نديم نادر أمين المال.

وتتمنّى كاريتاس لبنان للرئيس الجديد وفريقه التوفيق في متابعة رسالتها الإنسانية والاجتماعية، في خدمة الفئات الأكثر ضعفًا وفي تعزيز حضور كاريتاس كشاهدٍ للرحمة والمحبة في المجتمع اللبناني.
