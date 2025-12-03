الأب سمير غاوي رئيساً جديدًا لرابطة "كاريتاس لبنان"

Advertisement

في دورة استثنائية عقدها مجلس البطاركة والأساقفة في ، تمّ انتخاب الأب سمير غاوي من الرهبانية ، رئيسًا لرابطة كاريتاس لبنان، خلفًا للأب ميشال عبود الكرملي الذي يسلم مهامه في مطلع شباط 2026.كما انتخب المجلس القاضية حدّاد نائبًا للرئيس، إضافة إلى انتخاب كلّ من:– القاضي داني شبلي، أمينًا للسر العام– السيد برونو ، أمينًا للمال العاموسيتسلّم الرئيس المنتخب وفريقه الجديد مهامهم رسميًا في الأول من شباط 2026، خلفًا للإدارة الحالية المؤلّفة من:الأب ميشال عبود، رئيس الرابطةالدكتور نيقولا الحجّار، نائبًا للرئيس.المحامي ، أمين السر العام.والسيد نادر أمين المال.وتتمنّى كاريتاس لبنان للرئيس الجديد وفريقه التوفيق في متابعة رسالتها الإنسانية والاجتماعية، في خدمة الفئات الأكثر ضعفًا وفي تعزيز حضور كاريتاس كشاهدٍ للرحمة والمحبة في .