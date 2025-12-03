Advertisement

لبنان

وزير الاتصالات بحث مع نواب زحلة توفير إنترنت سريع

Lebanon 24
03-12-2025 | 10:05
استقبل وزير الاتصالات شارل الحاج نائب زحلة جورج عقيص ورئيس بلديتها سليم غزالة، حيث حملوا مطالب أهالي زحلة بالحصول على خدمة إنترنت سريع.
واطلع الوزير الحاج الضيفين على التحضيرات الجارية لإطلاق التلزيم مع مطلع العام الجديد، مع توقع انتشار شبكات "الفايبر" تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.

