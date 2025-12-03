وزير الاتصالات بحث مع نواب زحلة توفير إنترنت سريع

استقبل وزير الاتصالات نائب ورئيس بلديتها سليم غزالة، حيث حملوا مطالب أهالي زحلة بالحصول على خدمة سريع.

واطلع الوزير الحاج الضيفين على التحضيرات الجارية لإطلاق التلزيم مع مطلع العام الجديد، مع توقع انتشار شبكات "الفايبر" تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.