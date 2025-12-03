19
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اجتماع تربوي في وزارة المالية لمناقشة مطالب الأساتذة
Lebanon 24
03-12-2025
|
10:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُقد في
وزارة المالية
اجتماع تربوي لمناقشة مطالب أساتذة التعليم الثانوي والمهني والأساسي، بمشاركة
وزير المالية
ياسين جابر
، وزيرة التربية ريما كرامي، مدير عام
المالية العامة
جورج معراوي
، رئيسة
مجلس الخدمة المدنية
نسرين مشموشي، ومديرة الصرفيات رانيا
دياب
، إلى جانب رؤساء روابط الأساتذة المعنيين. وتم خلال الاجتماع استعراض المطالب من مختلف جوانبها ووضع تصور للتعامل معها.
Advertisement
أكّد الوزير جابر أن الاجتماع جاء في وقت بالغ الأهمية، مشيراً إلى تفهّم الحكومة لقضايا التربويين والقطاع العام والظروف الصعبة التي يمر بها
لبنان
. ووجّه تحية للأساتذة والموظفين في القطاع العام، خاصة في المناطق الجنوبية، مشيداً بصمودهم واستمرارهم في تأمين التعليم رغم المخاطر. وأوضح جابر أن التعاون قائم مع الأساتذة ومجلس الخدمة المدنية لوضع خطة متوسطة المدى لاستعادة الرواتب وتعزيز الإمكانيات الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك تقديمات تم تنفيذها وأخرى قيد الإقرار لتعزيز خدمات القطاع العام ودعم الأجيال الصاعدة.
من جهتها، قالت وزيرة التربية ريما كرامي إن الاجتماع عزّز القناعة بأهمية الوقوف إلى جانب القطاع
التربوي
وتقوية الدولة عبر دعم المعلمين والمدارس الرسمية. واعتبرت أن الاجتماع أتاح الاطلاع التفصيلي على الواقع، وفهم خصوصية القطاع التربوي والصعوبات التي يواجهها الأساتذة، خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي، مؤكدة أن مخرجات الاجتماع ستسهم في تحقيق استجابة عملية لمطالبهم ضمن أسس بنيوية طويلة المدى لضمان استقرار القطاع العام.
مواضيع ذات صلة
كرامي تجتمع بالأساتذة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية" لمناقشة ملف التفرغ
Lebanon 24
كرامي تجتمع بالأساتذة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية" لمناقشة ملف التفرغ
03/12/2025 22:54:56
03/12/2025 22:54:56
Lebanon 24
Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي تواصل جولاتها على الكتل النيابية لمتابعة مطالب الأساتذة
Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي تواصل جولاتها على الكتل النيابية لمتابعة مطالب الأساتذة
03/12/2025 22:54:56
03/12/2025 22:54:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المتعاقدون: استُبعدنا عن اجتماع وزارة المالية… ومطالبنا "مصيرية"
Lebanon 24
المتعاقدون: استُبعدنا عن اجتماع وزارة المالية… ومطالبنا "مصيرية"
03/12/2025 22:54:56
03/12/2025 22:54:56
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع اتحاد بلديات الكورة وشركة السبع لمناقشة خطة تشغيل المقالع
Lebanon 24
اجتماع اتحاد بلديات الكورة وشركة السبع لمناقشة خطة تشغيل المقالع
03/12/2025 22:54:56
03/12/2025 22:54:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الخدمة المدنية
المالية العامة
وزير المالية
جورج معراوي
مجلس الخدمة
ياسين جابر
من جهته
تابع
قد يعجبك أيضاً
في هذه البلدة.. اشتباكات بين دورية من استقصاء جبل لبنان ومروّجي المخدّرات
Lebanon 24
في هذه البلدة.. اشتباكات بين دورية من استقصاء جبل لبنان ومروّجي المخدّرات
15:46 | 2025-12-03
03/12/2025 03:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تصويت المغتربين العكّاريين
Lebanon 24
عن تصويت المغتربين العكّاريين
15:33 | 2025-12-03
03/12/2025 03:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نتيجة ماس كهربائي مفاجئ... احتراق سيارة على طريق عام شكا - كفرحزير (صور)
Lebanon 24
نتيجة ماس كهربائي مفاجئ... احتراق سيارة على طريق عام شكا - كفرحزير (صور)
15:24 | 2025-12-03
03/12/2025 03:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: الحكومة التزمت بـ1701… وتعيين مدني لرئاسة الوفد رفع موقع لبنان التفاوضي
Lebanon 24
مرقص: الحكومة التزمت بـ1701… وتعيين مدني لرئاسة الوفد رفع موقع لبنان التفاوضي
14:46 | 2025-12-03
03/12/2025 02:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الأوّل عربيًّا… لبنان يثبت حضوره في اللياقة والصحّة البدنيّة
Lebanon 24
الأوّل عربيًّا… لبنان يثبت حضوره في اللياقة والصحّة البدنيّة
14:44 | 2025-12-03
03/12/2025 02:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
00:14 | 2025-12-03
03/12/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
07:09 | 2025-12-03
03/12/2025 07:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
16:10 | 2025-12-02
02/12/2025 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:32 | 2025-12-03
03/12/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
08:30 | 2025-12-03
03/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:46 | 2025-12-03
في هذه البلدة.. اشتباكات بين دورية من استقصاء جبل لبنان ومروّجي المخدّرات
15:33 | 2025-12-03
عن تصويت المغتربين العكّاريين
15:24 | 2025-12-03
نتيجة ماس كهربائي مفاجئ... احتراق سيارة على طريق عام شكا - كفرحزير (صور)
14:46 | 2025-12-03
مرقص: الحكومة التزمت بـ1701… وتعيين مدني لرئاسة الوفد رفع موقع لبنان التفاوضي
14:44 | 2025-12-03
الأوّل عربيًّا… لبنان يثبت حضوره في اللياقة والصحّة البدنيّة
14:03 | 2025-12-03
عقد أمس.. اجتماع بين السفير كرم وقائد قطاع جنوب الليطاني لتنسيق الموقف الموحّد للبنان
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 22:54:56
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 22:54:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 22:54:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24