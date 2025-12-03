اجتماع تربوي في وزارة المالية لمناقشة مطالب الأساتذة

Advertisement

عُقد في اجتماع تربوي لمناقشة مطالب أساتذة التعليم الثانوي والمهني والأساسي، بمشاركة ، وزيرة التربية ريما كرامي، مدير عام ، رئيسة نسرين مشموشي، ومديرة الصرفيات رانيا ، إلى جانب رؤساء روابط الأساتذة المعنيين. وتم خلال الاجتماع استعراض المطالب من مختلف جوانبها ووضع تصور للتعامل معها.أكّد الوزير جابر أن الاجتماع جاء في وقت بالغ الأهمية، مشيراً إلى تفهّم الحكومة لقضايا التربويين والقطاع العام والظروف الصعبة التي يمر بها . ووجّه تحية للأساتذة والموظفين في القطاع العام، خاصة في المناطق الجنوبية، مشيداً بصمودهم واستمرارهم في تأمين التعليم رغم المخاطر. وأوضح جابر أن التعاون قائم مع الأساتذة ومجلس الخدمة المدنية لوضع خطة متوسطة المدى لاستعادة الرواتب وتعزيز الإمكانيات الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك تقديمات تم تنفيذها وأخرى قيد الإقرار لتعزيز خدمات القطاع العام ودعم الأجيال الصاعدة.من جهتها، قالت وزيرة التربية ريما كرامي إن الاجتماع عزّز القناعة بأهمية الوقوف إلى جانب القطاع وتقوية الدولة عبر دعم المعلمين والمدارس الرسمية. واعتبرت أن الاجتماع أتاح الاطلاع التفصيلي على الواقع، وفهم خصوصية القطاع التربوي والصعوبات التي يواجهها الأساتذة، خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي، مؤكدة أن مخرجات الاجتماع ستسهم في تحقيق استجابة عملية لمطالبهم ضمن أسس بنيوية طويلة المدى لضمان استقرار القطاع العام.