لبنان

اجتماع تربوي في وزارة المالية لمناقشة مطالب الأساتذة

Lebanon 24
03-12-2025 | 10:19
عُقد في وزارة المالية اجتماع تربوي لمناقشة مطالب أساتذة التعليم الثانوي والمهني والأساسي، بمشاركة وزير المالية ياسين جابر، وزيرة التربية ريما كرامي، مدير عام المالية العامة جورج معراوي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ومديرة الصرفيات رانيا دياب، إلى جانب رؤساء روابط الأساتذة المعنيين. وتم خلال الاجتماع استعراض المطالب من مختلف جوانبها ووضع تصور للتعامل معها.
أكّد الوزير جابر أن الاجتماع جاء في وقت بالغ الأهمية، مشيراً إلى تفهّم الحكومة لقضايا التربويين والقطاع العام والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. ووجّه تحية للأساتذة والموظفين في القطاع العام، خاصة في المناطق الجنوبية، مشيداً بصمودهم واستمرارهم في تأمين التعليم رغم المخاطر. وأوضح جابر أن التعاون قائم مع الأساتذة ومجلس الخدمة المدنية لوضع خطة متوسطة المدى لاستعادة الرواتب وتعزيز الإمكانيات الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك تقديمات تم تنفيذها وأخرى قيد الإقرار لتعزيز خدمات القطاع العام ودعم الأجيال الصاعدة.

من جهتها، قالت وزيرة التربية ريما كرامي إن الاجتماع عزّز القناعة بأهمية الوقوف إلى جانب القطاع التربوي وتقوية الدولة عبر دعم المعلمين والمدارس الرسمية. واعتبرت أن الاجتماع أتاح الاطلاع التفصيلي على الواقع، وفهم خصوصية القطاع التربوي والصعوبات التي يواجهها الأساتذة، خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي، مؤكدة أن مخرجات الاجتماع ستسهم في تحقيق استجابة عملية لمطالبهم ضمن أسس بنيوية طويلة المدى لضمان استقرار القطاع العام.
