باسيل: في عهد ميشال عون أصريت على هذا الأمر رغم معارضة "حزب الله" الشديدة

للتذكير: ليست المرّة الأولى التي يرسل فيها لبنان شخصاً مدنياً الى اجتماعات الناقورة! فقد اصرّيت، عندما كنت وزيراً للخارجية في عهد الرئيس ميشال عون، ورغم معارضة حزب الله الشديدة، ان يشارك عضو من هيئة ادارة البترول في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في اجتماعات الناقورة GB
١/٢
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) December 3, 2025
