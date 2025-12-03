باسيل: في عهد ميشال عون أصريت على هذا الأمر رغم معارضة "حزب الله" الشديدة

كتب رئيس النائب عبر حسابه على "اكس":

"للتذكير: ليست المرّة الأولى التي يرسل فيها شخصاً مدنياً الى اجتماعات الناقورة! فقد اصرّيت، عندما كنت وزيراً للخارجية في عهد ، ورغم معارضة الشديدة، ان يشارك عضو من هيئة ادارة البترول في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في اجتماعات الناقورة كخبير في الشؤون النفطية، لما للاتفاق من طابع اقتصادي وليس حدودي سيادي فقط.

للتأكيد: التفاوض وطبيعته وشكله هم الوسيلة، امّا المضمون والمبادىء والأهداف فهم الاساس".