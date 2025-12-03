Advertisement

لبنان

باسيل: في عهد ميشال عون أصريت على هذا الأمر رغم معارضة "حزب الله" الشديدة

Lebanon 24
03-12-2025 | 10:33
كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على "اكس": 
 
"للتذكير: ليست المرّة الأولى التي يرسل فيها لبنان شخصاً مدنياً الى اجتماعات الناقورة! فقد اصرّيت، عندما كنت وزيراً للخارجية في عهد الرئيس ميشال عون، ورغم معارضة حزب الله الشديدة، ان يشارك عضو من هيئة ادارة البترول في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في اجتماعات الناقورة كخبير في الشؤون النفطية، لما للاتفاق من طابع اقتصادي وليس حدودي سيادي فقط.
للتأكيد: التفاوض وطبيعته وشكله هم الوسيلة، امّا المضمون والمبادىء والأهداف فهم الاساس". 
 
التيار الوطني الحر

الرئيس ميشال عون

التيار الوطني

الرئيس ميشال

جبران باسيل

ميشال عون

حزب الله

