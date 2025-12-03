مرفأ بيروت… رافعة وطنية والمتعهدون يؤكدون دعمهم الكامل

Advertisement

أشاد رئيس تجمع متعهدي المعدات في مرفأ بالدور الحيوي الذي يؤديه المرفأ على الصعيدين الاقتصادي والخدماتي، مؤكّدًا أنه يشكّل ركيزة أساسية لدعم الحركة الاقتصادية وتعزيز حضور على خارطة الخدمات البحرية واللوجستية.وأعلن عواد في بيان أنه، وانطلاقًا من حرص التجمع على دعم هذا المرفق الحيوي، يضع كامل الإمكانات والخبرات والآليات بتصرّف إدارة واستثمار مرفأ بيروت برئاسة مروان النفي وأعضاء ، تأكيدًا لالتزام المتعهدين بالمساهمة في تطوير العمل وتحسين الأداء بما يخدم مصلحة المرفأ ولبنان.واعتبر أن المنهجية الجديدة التي بدأت الإدارة باعتمادها تعكس رؤية واضحة وخطة طموحة لإعادة النهوض، واصفًا إياها بأنها نموذج للعمل المؤسساتي المبني على الخبرة والكفاءة والشفافية.وأكد عواد تطلع التجمع إلى تعاون كامل وبنّاء مع الإدارة الجديدة، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية العاملة داخل المرفأ، مشددًا على أن الهدف المشترك هو تعزيز قدرات مرفأ بيروت، وتطوير خدماته، وتأمين متطلبات مواكبة التحديات المقبلة، خصوصًا في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.وختم مؤكداً أن "مرفأ بيروت سيبقى قلب الاقتصاد اللبناني"، وأن تضافر الجهود بين الإدارة والمتعهدين وسائر الأطراف هو السبيل الأمثل لتثبيت موقعه كرافعة وطنية لا بديل عنها.