سلام: نُرحّب بعرض مصر لخفض التوتر بين لبنان وإسرائيل

قال نواف سلام إنّ "المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة لن تكتمل ما لم تنسحب من المناطق التي لا تزال تحتلّها"، مؤكداً في حديث إلى وكالة " " أنّ "منفتح على أن تتحقّق قوات أميركية وفرنسية من المخاوف المتعلقة بمستودعات أسلحة المتبقية في الجنوب"، ومرحباً في الوقت نفسه بـ"عرض مصر لخفض التوتر بين لبنان وإسرائيل".وأشار سلام إلى أنّ لبنان سيناقش هذا الأسبوع مع أعضاء "بدائل لقوات اليونيفيل"، لافتاً في تصريحات لوكالات أنباء بينها "فرانس برس" إلى أن المحادثات الجارية في إطار لجنة وقف إطلاق النار، التي تضم ممثلين مدنيين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، "لم تصل بعد إلى مرحلة محادثات السلام"، موضحاً أن اللجنة هي "المنتدى لتنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية".وجاءت مواقف سلام بعدما قال إن إرسال المندوب المدني إلى اللجنة يشكل "محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان".وفي سياق متصل، شدّد سلام على أن "المحادثات الاقتصادية ستكون جزءاً من أي عملية تطبيع مع إسرائيل، والتي يجب أن تتبع اتفاقية سلام"، مضيفاً أنّه في حال الدولتين بمبادرة السلام العربية لعام 2002 "فسيتبع ذلك التطبيع، لكننا ما زلنا بعيدين".