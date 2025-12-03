19
بالصورة.. توقيف مُحتال بتهم مرتبطة بالعملات الرقمية والقروض الوهمية
Lebanon 24
03-12-2025
|
11:04
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار متابعتها الحثيثة لجرائم النصب والإحتيال، وبتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٥، قامت دورية من
مديرية جبل لبنان
الإقليمية _ مكتب
الشوف
، بتوقيف اللبناني (ع.ح.)، لقيامه بعمليات نصب واحتيال على مواطنين عن طريق إيهامهم بشراء العملات الرقمية وتامين قروض ميسرة ، وتبين أيضاً وجود عدة مذكرات عدلية غيابية بحقه.
أوقف وأودع
القضاء
المختص.
