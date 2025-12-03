Advertisement

لبنان

بالصورة.. توقيف مُحتال بتهم مرتبطة بالعملات الرقمية والقروض الوهمية

Lebanon 24
03-12-2025 | 11:04
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار متابعتها الحثيثة لجرائم  النصب والإحتيال، وبتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٥، قامت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية _ مكتب الشوف، بتوقيف اللبناني (ع.ح.)، لقيامه بعمليات نصب واحتيال على مواطنين عن طريق إيهامهم بشراء العملات الرقمية وتامين قروض ميسرة ، وتبين أيضاً وجود عدة مذكرات عدلية غيابية بحقه. 

أوقف وأودع القضاء المختص.
Image
