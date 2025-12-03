بالصورة.. توقيف مُحتال بتهم مرتبطة بالعملات الرقمية والقروض الوهمية

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار متابعتها الحثيثة لجرائم النصب والإحتيال، وبتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٥، قامت دورية من الإقليمية _ مكتب ، بتوقيف اللبناني (ع.ح.)، لقيامه بعمليات نصب واحتيال على مواطنين عن طريق إيهامهم بشراء العملات الرقمية وتامين قروض ميسرة ، وتبين أيضاً وجود عدة مذكرات عدلية غيابية بحقه.أوقف وأودع المختص.