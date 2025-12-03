"المنتدى المتوسطي" في البرلمان الإيطالي… ولبنان يحجز مقعده في مشاريع التعاون

Advertisement

انعقد المنتدى المتوسطي للحكومات المحلية والأعمال في قاعة برونو سالفادوري داخل مجلس النواب ، بمشاركة دبلوماسيين وخبراء اقتصاديين من وإيطاليا.وأوضح المنتدى في بيان أنّ الحضور الفاعل والمداخلات المتخصصة شكّلت أساس النقاشات، ودفعت باتجاه فتح مسارات تعاون جديدة بين الجانبين، مؤكّدًا أن المنتدى يُعد منصة تفكير استراتيجية ترصد التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المتوسط وتحوّل الأفكار إلى مشاريع مشتركة قابلة للتنفيذ.وأشار البيان إلى أنّ اللقاء وفّر مساحة لتبادل عميق للخبرات ودعم بناء شراكات متينة بين لبنان وإيطاليا.وشهدت أعمال المنتدى كلمات بارزة لسفيرة لبنان في كارلا جزار وباتريسيا عيسى، إضافة إلى غرفة التجارة والصناعة في إبراهيم فوز الذي شدّد على الدور المحوري للبنان في وموقعه الاقتصادي والجغرافي.وبرزت مداخلة عضو الوفد اللبناني ريمون متري الذي دعا إلى توسيع حضور القطاع الخاص الإيطالي في المشاريع الإنمائية في لبنان، معتبرًا أنّ التعاون المباشر قادر على تحقيق نتائج ملموسة اقتصاديًا واستثماريًا. كما شدّد على ضرورة ترسيخ بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات ، لافتًا إلى الجهود الجارية في لبنان لإرساء شروط مستقرة تسمح بإطلاق مشاريع جديدة وتعزيز الشراكات القائمة.ولاقت مداخلته تفاعلًا واسعًا من المشاركين، واعتُبرت خطوة إضافية لبناء تعاون طويل الأمد بين البلدين وتعزيز موقع لبنان كوجهة واعدة للاستثمارات الأوروبية عمومًا، والإيطالية خصوصًا.