لبنان

"المنتدى المتوسطي" في البرلمان الإيطالي… ولبنان يحجز مقعده في مشاريع التعاون

Lebanon 24
03-12-2025 | 11:09
انعقد المنتدى المتوسطي للحكومات المحلية والأعمال في قاعة برونو سالفادوري داخل مجلس النواب الإيطالي، بمشاركة دبلوماسيين وخبراء اقتصاديين من لبنان وإيطاليا.
وأوضح المنتدى في بيان أنّ الحضور الفاعل والمداخلات المتخصصة شكّلت أساس النقاشات، ودفعت باتجاه فتح مسارات تعاون جديدة بين الجانبين، مؤكّدًا أن المنتدى يُعد منصة تفكير استراتيجية ترصد التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المتوسط وتحوّل الأفكار إلى مشاريع مشتركة قابلة للتنفيذ.

وأشار البيان إلى أنّ اللقاء وفّر مساحة لتبادل عميق للخبرات ودعم بناء شراكات متينة بين لبنان وإيطاليا.

وشهدت أعمال المنتدى كلمات بارزة لسفيرة لبنان في إيطاليا كارلا جزار وباتريسيا عيسى، إضافة إلى نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس إبراهيم فوز الذي شدّد على الدور المحوري للبنان في الشرق الأوسط وموقعه الاقتصادي والجغرافي.

وبرزت مداخلة عضو الوفد اللبناني ريمون متري الذي دعا إلى توسيع حضور القطاع الخاص الإيطالي في المشاريع الإنمائية في لبنان، معتبرًا أنّ التعاون المباشر قادر على تحقيق نتائج ملموسة اقتصاديًا واستثماريًا. كما شدّد على ضرورة ترسيخ بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات الإيطالية، لافتًا إلى الجهود الجارية في لبنان لإرساء شروط مستقرة تسمح بإطلاق مشاريع جديدة وتعزيز الشراكات القائمة.

ولاقت مداخلته تفاعلًا واسعًا من المشاركين، واعتُبرت خطوة إضافية لبناء تعاون طويل الأمد بين البلدين وتعزيز موقع لبنان كوجهة واعدة للاستثمارات الأوروبية عمومًا، والإيطالية خصوصًا.

