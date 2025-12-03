19
وفد أوروبي يسلّم "الإعلام الوطني" تقريره حول الانتخابات اللبنانية
Lebanon 24
03-12-2025
|
11:25
استقبل رئيس "
المجلس الوطني
للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ، في مكتبه في مبنى
وزارة الإعلام
، وفدا من لجنة الرقابة على الانتخابات التابعة للاتحاد الاوروبي، وتسلم من الوفد التقرير النهائي للجنة عن الانتخابات النيابية
اللبنانية
التي جرت في عام 2022.
وأوضح محفوظ أن "هدف الاجتماع مع اللجنة الاطلاع على البعد التقني للانتخابات، موصولا بالبعد السياسي والظروف المحيطة بها"، متسائلا: "عما إذا كانت الانتخابات ستحصل في موعدها، في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد والضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارس عليه، والاعتداءات
الإسرائيلية
المتكررة".
واعتبر أن "إنجاز هذه الانتخابات يفترض تسريع تشكيل لجنة المراقبة
الانتخابية
، وتعيين المراقبين لها، الذين ينبغي أن يتجاوز عددهم الخمسين، وتدريبهم قبل هذا الأمر".
وأكد أن "الإعلام في
لبنان
الآن هو الإعلام الإلكتروني"، كاشفا أن "الوفد فوجىء بعدد المواقع المسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام، والتي تجاوز عددها 1200".
ودعا "السلطة السياسية إلى اتخاذ قرارات إزاء المخالفات الانتخابية وان يعالج
القضاء
المخالفات المرتقبة، خصوصا أن في الانتخابات السابقة كانت هناك شكاوى عدة لم تعالج غالبيتها". (الوكالة الوطنية)
