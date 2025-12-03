وفد أوروبي يسلّم "الإعلام الوطني" تقريره حول الانتخابات اللبنانية

Advertisement

استقبل رئيس " للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ، في مكتبه في مبنى ، وفدا من لجنة الرقابة على الانتخابات التابعة للاتحاد الاوروبي، وتسلم من الوفد التقرير النهائي للجنة عن الانتخابات النيابية التي جرت في عام 2022.وأوضح محفوظ أن "هدف الاجتماع مع اللجنة الاطلاع على البعد التقني للانتخابات، موصولا بالبعد السياسي والظروف المحيطة بها"، متسائلا: "عما إذا كانت الانتخابات ستحصل في موعدها، في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد والضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارس عليه، والاعتداءات المتكررة".واعتبر أن "إنجاز هذه الانتخابات يفترض تسريع تشكيل لجنة المراقبة ، وتعيين المراقبين لها، الذين ينبغي أن يتجاوز عددهم الخمسين، وتدريبهم قبل هذا الأمر".وأكد أن "الإعلام في الآن هو الإعلام الإلكتروني"، كاشفا أن "الوفد فوجىء بعدد المواقع المسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام، والتي تجاوز عددها 1200".ودعا "السلطة السياسية إلى اتخاذ قرارات إزاء المخالفات الانتخابية وان يعالج المخالفات المرتقبة، خصوصا أن في الانتخابات السابقة كانت هناك شكاوى عدة لم تعالج غالبيتها". (الوكالة الوطنية)