لبنان

مصر: نتابع عن كثب ما يمر به لبنان

Lebanon 24
03-12-2025 | 11:30
أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن بلاده حريصة على تفادي أي تصعيد يمكن أن يهدد أمن لبنان.
وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز": "مصر تتابع عن كثب ما يمر به لبنان وتحرص على دعمه في الحفاظ على استقراره".
