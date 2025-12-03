هاشلة بربارة ... وغلاء الأسعار بالكوارة

Advertisement

يرافق هذه الجولات طَرقٌ على الأبواب وترديد أهازيج شعبية موروثة، مثل: " مع بنات الحارة"، "أرغيلة فوق أرغيلة صاحبة البيت زنغيلة"، وهذه الأهازيج التي تتناقلها الأجيال، خلدتها الفنانة الراحلة صباح في أغنيتها الفلكلورية الشهيرة "هاشلة بربارة"، التي أُطلقت في ستينيات القرن الماضي وما زالت تُبث في كل موسم.في الماضي، كان الأطفال يرتدون ملابس قديمة ويصبغون وجوههم، قبل أن تنتشر الأزياء التنكرية الحديثة. وكانوا يشاركون في جولات ليلية بعد حضور القداس، في أجواء من الفرح والتكافل.أما اليوم، ومع تفاقم الأوضاع الاقتصادية، باتت هذه التقاليد مهددة. فإلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأساسية والحلويات، يشكّل غلاء الأزياء التنكرية عبئًا إضافيًا على العائلات، ما يجعل من الصعب عليهم تأمين كل مستلزمات الاحتفالتحضير الضيافة جزء لا يتجزأ من طقوس العيد. فالعائلات تسلق القمح وتزيّنه بالزبيب واللوز والجوز والسكر، وتقدّم القطايف المحشوة بالقشطة أو ، إلى جانب حلويات شعبية مثل المعكرون والعوّامات.جال على الأسواق وهذه لمحة عن الأسعار الحالية:- الجوز: 10 دولارات/كغ- اللوز: 12 دولاراً/كغ- الزبيب: 12 دولاراً/كغ- السميد: 1.20 دولار/كغ- ماء الزهر أو الورد: 2 دولار/قنينة- السكر: 65000 ل.ل/كغاما الحلويات:- عجينة القطايف: 245,000 ل.ل- قطايف بالقشطة: 380,000 ل.ل (نصف كيلو) / 760,000 ل.ل (كيلو)- قطايف بالجوز: 270,000 ل.ل/كيلو- : 90,000 ل.ل- حلويات عربية مشكلة (معكرون، مشبك، عوامات حوالى 400,000 ل.ل/كيلو.رغم التحديات، تبقى ليلة البربارة مناسبة راسخة في البيت اللبناني، تذكّر الناس بقيم الفرح والبساطة والتضامن، حتى في أحلك الظروف.