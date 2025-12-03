Advertisement

لبنان

"المستقبل" يعلن دعمه الكامل لتحركات الأساتذة: صرخة عمرها سنوات

Lebanon 24
03-12-2025
أكد قطاع التربية في تيار المستقبل دعمه الكامل لتحركات روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي، معتبراً أن المطالب المطروحة تعبّر عن "صرخة ألم مستمرة منذ سنوات" نتيجة غياب أي تصحيح فعلي للأجور وما سببه ذلك من ظلم يلحق بالكادر التربوي.
ودعا القطاع الحكومة إلى وضع ملف رواتب وأجور العاملين في القطاع العام في صدارة الأولويات، ورفع بدل ساعة التعاقد وتسديد المستحقات شهرياً، إضافة إلى دمج الملحقات في أساس الراتب وإنصاف الفئات التي تشكل أكثر من 70% من الجسم التعليمي، خصوصاً في ظل غياب حلول جدية في موازنة العام المقبل.

كما شدد على مطالبة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي باستخدام كل ما يلزم من ضغط لإقرار حقوق الأساتذة وضمان إنصاف المتعاقدين بمختلف فئاتهم، بوصفهم "الركن الأساسي في بقاء المدرسة الرسمية".

وناشد القطاع رئيس الجمهورية جوزاف عون التدخل الفوري لوقف حالة الاستنزاف التي يعيشها القطاع التربوي، وتأمين الحد الأدنى من العدالة التي تحفظ كرامة المعلم وتضمن استقرار العملية التعليمية.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24