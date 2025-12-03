"المستقبل" يعلن دعمه الكامل لتحركات الأساتذة: صرخة عمرها سنوات

Advertisement

أكد قطاع التربية في دعمه الكامل لتحركات روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي، معتبراً أن المطالب المطروحة تعبّر عن "صرخة ألم مستمرة منذ سنوات" نتيجة غياب أي تصحيح فعلي للأجور وما سببه ذلك من ظلم يلحق بالكادر .ودعا القطاع الحكومة إلى وضع ملف رواتب وأجور العاملين في القطاع العام في صدارة الأولويات، ورفع بدل ساعة التعاقد وتسديد المستحقات شهرياً، إضافة إلى دمج الملحقات في أساس الراتب وإنصاف الفئات التي تشكل أكثر من 70% من الجسم التعليمي، خصوصاً في ظل غياب حلول جدية في موازنة العام المقبل.كما شدد على مطالبة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي باستخدام كل ما يلزم من ضغط لإقرار حقوق الأساتذة وضمان إنصاف المتعاقدين بمختلف فئاتهم، بوصفهم "الركن الأساسي في بقاء المدرسة الرسمية".وناشد القطاع رئيس الجمهورية التدخل الفوري لوقف حالة الاستنزاف التي يعيشها القطاع التربوي، وتأمين الحد الأدنى من العدالة التي تحفظ كرامة المعلم وتضمن استقرار العملية التعليمية.