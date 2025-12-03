حملة مشتركة في صور: إزالة مخالفات وتعديات في أحياء المدينة

Advertisement

نفذت فصيلة صور في ، بالتعاون مع شرطة بلدية صور، دورية ميدانية مشتركة شملت عدداً من أحياء المدينة، خصوصاً في محيط صيدلية الآثار ومنطقة خلف شركة مياه صور.وخلال الجولة، أزالت الدورية مخالفات وتعديات على الأملاك العامة، بينها أعمال بناء حديثة اعتُبرت غير قانونية. وفي موازاة ذلك، واصلت شرطة بلدية صور حملتها لإزالة المخلفات واللافتات العشوائية والتعديات على الأرصفة، بهدف تحسين حركة المرور وضمان حق المواطنين في استخدام المساحات العامة.وأكدت شرطة البلدية وفصيلة صور أن هذه الإجراءات ستتواصل بشكل ، داعيتين أصحاب المحال والمؤسسات إلى الالتزام بالقوانين وإزالة أي تعديات للحفاظ على المظهر العام وتعزيز النظام داخل المدينة.