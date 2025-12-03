Advertisement

لبنان

حملة مشتركة في صور: إزالة مخالفات وتعديات في أحياء المدينة

Lebanon 24
03-12-2025 | 11:47
A-
A+
Doc-P-1450459-639003844290344765.png
Doc-P-1450459-639003844290344765.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذت فصيلة صور في قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع شرطة بلدية صور، دورية ميدانية مشتركة شملت عدداً من أحياء المدينة، خصوصاً في محيط صيدلية الآثار ومنطقة خلف شركة مياه صور.
Advertisement

وخلال الجولة، أزالت الدورية مخالفات وتعديات على الأملاك العامة، بينها أعمال بناء حديثة اعتُبرت غير قانونية. وفي موازاة ذلك، واصلت شرطة بلدية صور حملتها لإزالة المخلفات واللافتات العشوائية والتعديات على الأرصفة، بهدف تحسين حركة المرور وضمان حق المواطنين في استخدام المساحات العامة.

وأكدت شرطة البلدية وفصيلة صور أن هذه الإجراءات ستتواصل بشكل دوري، داعيتين أصحاب المحال والمؤسسات إلى الالتزام بالقوانين وإزالة أي تعديات للحفاظ على المظهر العام وتعزيز النظام داخل المدينة.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بلدية طرابلس تواصل حملتها الليلية لإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة
lebanon 24
03/12/2025 22:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة بلدية صيدا تُواصل إزالة المخالفات والتعديات
lebanon 24
03/12/2025 22:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية بيروت: استمرار حملة إزالة كافة التعديات
lebanon 24
03/12/2025 22:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
في بيروت.. حملة شاملة لإزالة التعدّيات في الشوارع
lebanon 24
03/12/2025 22:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

التزام

شركة م

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:46 | 2025-12-03
15:33 | 2025-12-03
15:24 | 2025-12-03
14:46 | 2025-12-03
14:44 | 2025-12-03
14:03 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24