لبنان

سلام يستقبل وفدًا أستراليًا: إصلاحات الحكومة تعيد الأمل للمغتربين

Lebanon 24
03-12-2025 | 11:53
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، وفدًا من الجالية اللبنانية في أستراليا حضر إلى بيروت للمشاركة في زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر.
وضم الوفد المطران أنطوان شربل طربيه والمطران روبرت رباط وعددًا من رجال الأعمال المتحدرين من شمال لبنان، ورافقه في الزيارة سفير أستراليا أندرو بارنز.

وأكد أعضاء الوفد دعمهم الكامل لرئيس الحكومة وللجهود المبذولة لاستعادة الثقة بالدولة وتعزيز سيادتها ومؤسساتها، مشيرين إلى أن المسار الإصلاحي الجاري "يعيد الأمل إلى المغتربين ويعزز ارتباطهم بوطنهم الأم". كما أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بين الجالية اللبنانية في أستراليا والدولة اللبنانية، ووضع خبراتهم وإمكاناتهم في خدمة لبنان وتوسيع مجالات الشراكة.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بالوفد، مشددًا على الدور الوطني للمغتربين في دعم لبنان خلال هذه المرحلة الحساسة، ومؤكدًا أهمية العمل المشترك لتعزيز الحضور اللبناني في الخارج وربط طاقات الانتشار بوطنها الأم.

رئيس مجلس الوزراء

الجالية اللبنانية

الدولة اللبنانية

مجلس الوزراء

شمال لبنان

الرابع عشر

اللبنانية

