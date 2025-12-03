سلام يستقبل وفدًا أستراليًا: إصلاحات الحكومة تعيد الأمل للمغتربين

Advertisement

استقبل الدكتور ، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، وفدًا من في حضر إلى للمشاركة في زيارة قداسة البابا لاوون .وضم الوفد المطران أنطوان شربل طربيه والمطران رباط وعددًا من رجال الأعمال المتحدرين من ، ورافقه في الزيارة سفير أستراليا أندرو بارنز.وأكد أعضاء الوفد دعمهم الكامل لرئيس الحكومة وللجهود المبذولة لاستعادة الثقة بالدولة وتعزيز سيادتها ومؤسساتها، مشيرين إلى أن المسار الإصلاحي الجاري "يعيد الأمل إلى المغتربين ويعزز ارتباطهم بوطنهم الأم". كما أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بين الجالية في أستراليا والدولة اللبنانية، ووضع خبراتهم وإمكاناتهم في خدمة وتوسيع مجالات الشراكة.ورحب رئيس بالوفد، مشددًا على الدور الوطني للمغتربين في دعم لبنان خلال هذه المرحلة الحساسة، ومؤكدًا أهمية العمل المشترك لتعزيز الحضور اللبناني في الخارج وربط طاقات الانتشار بوطنها الأم.