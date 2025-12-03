Advertisement

لبنان

وفد "جامعة اللاعنف" يزور وزير الثقافة: بحثٌ في تعاون ثقافي وفني

Lebanon 24
03-12-2025 | 12:04
التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه بالمكتبة الوطنية – الصنائع وفدًا من جامعة اللّاعنف وحقوق الإنسان ضمّ الدكتورة أوغاريت يونان، رئيسة الجامعة الدكتورة إلهام الكلاب، نائب الرئيس الدكتور عبد الحسين شعبان، وعضوي مجلس الأمناء عماد فواز وحنان صعب.
وبعد اللقاء، أوضحت يونان أن النقاش تناول إمكان التعاون بين الجامعة ووزارة الثقافة عبر نشاطات ثقافية وفنية لنشر مبادئ الجامعة في لبنان وعلى مستوى المنطقة. وأضافت أنّ سلسلة من الأفكار والطروحات طُرحت خلال الاجتماع، مع الأمل بأن تُنفَّذ قريبًا، مشيرة إلى أنّ الجامعة تُعد الأولى من نوعها في العالم.

