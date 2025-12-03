وفد "جامعة اللاعنف" يزور وزير الثقافة: بحثٌ في تعاون ثقافي وفني

Advertisement

التقى الدكتور في مكتبه بالمكتبة الوطنية – وفدًا من جامعة اللّاعنف وحقوق الإنسان ضمّ الدكتورة أوغاريت ، رئيسة الجامعة الدكتورة إلهام الكلاب، الدكتور عبد الحسين شعبان، وعضوي عماد وحنان صعب.وبعد اللقاء، أوضحت يونان أن تناول إمكان التعاون بين الجامعة ووزارة الثقافة عبر نشاطات ثقافية وفنية لنشر مبادئ الجامعة في وعلى مستوى المنطقة. وأضافت أنّ سلسلة من الأفكار والطروحات طُرحت خلال الاجتماع، مع الأمل بأن تُنفَّذ قريبًا، مشيرة إلى أنّ الجامعة تُعد الأولى من نوعها في العالم.