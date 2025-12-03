فرنسا تدعم خطط الحكومة لنزع سلاح "الحزب"

Advertisement

أشار المتحدث باسم ، باسكال كونفافرو في تصريح لقناة " "، إلى "أننا ندعم خطط لنزع سلاح ".من جهة ثانية، دعا "كل الاطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، وقال: "نحتاج إلى فتح مزيد من المعابر بقطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات". ولفت الى ان "مخطط لضم يشكل خطا أحمر بالنسبة إلى ". (الجزيرة)