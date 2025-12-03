Advertisement

لبنان

فرنسا تدعم خطط الحكومة لنزع سلاح "الحزب"

Lebanon 24
03-12-2025 | 12:08
أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى "أننا ندعم خطط الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله".
من جهة ثانية، دعا "كل  الاطراف  إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، وقال: "نحتاج إلى فتح مزيد من المعابر بقطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات". ولفت الى ان "مخطط إسرائيل لضم الضفة الغربية يشكل خطا أحمر بالنسبة إلى فرنسا". (الجزيرة)
لبنان

عربي-دولي

وزارة الخارجية الفرنسية

الحكومة اللبنانية

وزارة الخارجية

الضفة الغربية

اللبنانية

الفرنسية

حزب الله

قطاع غزة

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24